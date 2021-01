Universidade transforma smartphones antigos em microscópios para estudantes

Já por muitas vezes abordamos a segunda ou terceira vida que um smartphone pode ter. De smartphone a rato para o PC, ou até um novo despertador. A verdade é que um smartphone não morre. A pensar nisso, uma universidade da Tailândia transformou smartphones antigos em microscópios para os estudantes.

Os microscópios renovados irão para escolas mais necessitadas que não possuem equipamento adequado.

Uma lente inteligente que se transforma num microscópio

Uma universidade em Bangkok, na Tailândia, encontrou uma maneira ainda mais engenhosa de usar telefones antigos. A Chulalongkorn University, em cooperação com o Ministério da Economia, irá reformar 500 smartphones antigos doados pela Thai Samsung Electrics.

Conforme foi dado a saber, estes dispositivos serão equipados com um módulo CU Smart Lens inventado pelo Professor Sanong Akasit, que irá transformar os smartphones em microscópios.

A universidade chama o projeto de “Turns Old Smartphones into 2,500 Microscopes for Schools”, portanto, assumimos que eles farão este “recondicionamento” a 2.500 telemóveis.

O comunicado acrescenta que a universidade e o ministério vão “usar telemóveis descartados em vez de microscópios em escolas de todo o país que são privadas de equipamentos científicos”. Além disso, é referido que o “projeto foi criado para promover igualdade de acesso à educação de qualidade para alunos em todo o país, enquanto reutilizam equipamentos antigos.”

Smartphones com Lente Inteligente CU

Apesar de não haver muitos detalhes, sabemos que os telefones serão “renovados” com a chamada “lente inteligente CU”, mas não sabemos exatamente o que é, ou como ela ajuda a transformar telefones em microscópios.

Uma imagem do dispositivo fornecida pela universidade mostra o telefone a exibir no seu ecrã algo que se parece com um microrganismo aumentado.

A nova lente poderia usar a câmara do telefone para tirar imagens super ampliadas? Sim, a tecnologia não tem limites, aliás, há já uma empresa a “prometer” um smartphone com uma lente “microscópio”.

Além disso, há vários dispositivos com tecnologia para o zoom ser de 50x, ou mais. Assim, poderemos ter em breve uma dessas lentes a servir de “microscópio”.

Portanto, depois de muitas outras vidas para um telemóvel, o ser um microscópio é uma nova e desafiadora vida.