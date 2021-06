Sendo as responsáveis pelos 2 principais sistemas operativos do mercado móvel, a Apple e a Google têm uma luta constante por esta área. Tentam cativar os utilizadores e crescer para números ainda mais elevados de utilização.

Sendo muito reservada no que toca a números, a Apple nunca revela as suas quotas de mercado e como os utilizadores se comportam. Agora, e num caso raro, a Apple revelou e admitiu que também perde utilizadores para o Android, num número elevado.

A lealdade dos utilizadores da Apple é, por norma, muito elevada. Estes tendem a manter-se com a marca sempre que substituem os seus smartphones, optando sempre pelos novos modelos que são lançados. Os números que são apresentados revelam tipicamente esse comportamento.

É a própria Apple que revela esse cenário, muitas vezes pelas palavras do seu CEO, e que mostra este comportamento. Agora, e no rescaldo do julgamento que colocou a empresa contra a Epic Games, surgiram novos dados.

Segundo o que mostrou Ben Bajarin, CEO e Analista Principal da Creative Strategies, a Apple admitiu em tribunal números bem diferentes do esperado. A sua taxa de perda de utilizadores ronda muitas vezes valores superiores a 26% em alguns trimestres.

Os dados apresentados em tribunal pretendiam mostrar que existe alternativa ao iOS e que, na verdade, os utilizadores seguem este caminho. Estes são referentes ao 3º trimestre de 2019 e seguem até ao mesmo período de 2020, com informação detalhada de lealdade ao sistema da Apple.

Como é possível ver, a lealdada acaba por oscilar com o tempo, havendo sempre um valor mínimo de 19% que abandona a Apple e o iOS. Este valor acaba por crescer durante 2 trimestres e atinge um valor muito elevado de 26%, algo que não se esperava.

Este tem sido um julgamento onde muitos dados importantes foram revelados. Esta nova informação é interessante e mostra que há uma maior equidade no que toca ao mercado e em especial na lealdade dos utilizadores. A Apple nunca admitiu este movimento, que ficou agora claro e patente, com dados da empresa.