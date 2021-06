A conta Google é o centro de todas as atividades dos utilizadores neste ecossistema único de serviços, apps e hardware. Garante acesso a informação privada e que deve ser mantida segura, para proteção dos utilizadores.

Com esta importância, é essencial garantir que este acesso está protegido e longe de acessos de terceiros. Assim, importa garantir que não estão a usar a sua conta Google e, ao mesmo tempo, garantir a sua segurança.

Com uma presença em quase todos os utilizadores da Internet, a conta Google é um elemento essencial e fulcral em tudo o que a gigante das pesquisas oferece. Esta garante por um lado a necessária autenticação nos serviços, e por outro a salvaguarda dos dados do utilizador.

Quem tem acesso à minha conta Google?

Com esta importância única, deve ser protegida e mantida longe de acessos de terceiros. Só desta forma os dados dos utilizadores estão salvaguardados, com todos pretendem. Assim, garantir o acesso inicia-se com uma validação nesta página da Google.

Aqui dentro têm acesso a todos os dispositivos que estão autorizados a aceder à conta Google. Devem procurar entradas anormais e que não sejam do utilizador, abrindo depois as que saltarem à vista. Podem ver a origem e o dispositivo, para além de eliminar o acesso de imediato.

Segurança e proteção a níveis mais elevados

Para além do acesso de dispositivos, há também a possibilidade de os serviços e apps terem acesso. Assim, é igualmente importante validarem estes acessos, o que pode ser realizado abrindo este link da Google. Aqui vêm de imediato a lista de serviços e apps autorizadas.

Para analisar cada uma destas entradas, podem consultar os dados a que estas têm acesso. Novamente devem identificar as que não querem manter ou que desconfiam, podendo simplesmente escolher remover o acesso, garantido de imediato a privacidade.

Estas duas validações podem e devem ser realizadas com frequência, para garantir a privacidade e proteção do utilizador. Só assim a sua conta Google está protegida contra olhares e acessos alheios, que querem evitar de forma permanente.