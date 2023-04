App Pplware para iOS recebe nova atualização e traz melhorias

Há várias novidades já disponíveis nas aplicações para dispositivos móveis. Sob a bandeira do 18.º Aniversário do site, a app Pplware para iOS também foi melhorada e introduzidas algumas ferramentas solicitadas pelos nossos utilizadores. Venham ver o que há de novo.

Ao longo do último ano, testámos algumas melhorias que estão agora a ser integradas, paulatinamente, nas nossas aplicações.

Seguramente que a versão 4.3 da App Pplware para iOS estará agora mais rápida a servir a informação.

O que há de novo?

Nesta versão foram corrigidos bugs

Foi melhorada a UI/UX das apps

Atualização dos comportamentos para uma utilização mais nativa das apps

Melhoria nos detalhes da notícia e navegação dentro dela

A aplicação permite o acesso aos comentários dos artigos e permite comentar a partir da aplicação.

Aplicação na versão 4.3 traz o seguinte:

Início : todas as 20 primeiras notícias por ordem cronológica. Atualiza aos grupos de 20;

: todas as 20 primeiras notícias por ordem cronológica. Atualiza aos grupos de 20; Para si : uma área onde terá só as notícias das categorias que escolheu na primeira utilização da app;

: uma área onde terá só as notícias das categorias que escolheu na primeira utilização da app; Mais tarde : em cada notícia, há um menu onde pode guardar o artigo para ler mais tarde;

: em cada notícia, há um menu onde pode guardar o artigo para ler mais tarde; Definições : um conjunto de informações para o ajudar a usar a app e não só. Modo noite : o utilizador poderá definir manualmente ao de forma automática

: um conjunto de informações para o ajudar a usar a app e não só.

Apesar de ser uma configuração que surge no início da aplicação, na primeira utilização, dentro das Definições, o utilizador poderá definir e alterar as categorias que quer no menu Para si. Depois de gravar as categorias, no menu Para si, serão os artigos dessas escolhas que irão aparecer.