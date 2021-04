Quando decidiu remover o carregador e outros elementos da caixa do iPhone, a Apple foi seriamente criticada. Muitos alegaram que escondidas atrás das preocupações ambientais da empresa, estavam vantagens económicas quase óbvias para a empresa.

Agora, e para mostrar que a sua decisão foi acertada, a Apple revelou o seu Relatório de Progresso Ambiental. Fica claro que decisão da Apple de remover o carregador do iPhone compensa a todos e ao planeta

Esta foi certamente uma decisão ganha pela Apple

Na apresentação do iPhone 12 a Apple revelou ter tomado uma nova decisão importante. Passou a deixar fora da caixa deste smartphone elementos que muitos consideraram essenciais. Falamos do carregador e dos EarPods, que assim devem ser reciclados de modelos anteriores.

A Apple apresentou como razão para esta decisão uma preocupação ambiental. Esta empresa queria assim diminuir a sua pegada ecológica e garantir que os novos modelos contribuíam para poupar o ambiente e o próprio planeta Terra.

Fim do carregador no iPhone e a causa ecológica

O Relatório de Progresso Ambiental da Apple referente a 2020 foi apresentado e mostrou que a decisão da empresa foi acertada. Foi possível poupar 861 toneladas métricas de metais, incluindo cobre, estanho e zinco.

Além disso, a ausência dos carregadores tornou os transportes dos smartphones muito mais eficientes ao longo do tempo. Com uma caixa menor, graças a ter menos componentes, a Apple acabou por conseguir carregar 70% mais caixas do iPhone 12.

Existem outros ganhos na área ambiental

A gigante de Cupertino acaba por ter uma posição ecológica sustentável mais abrangente. Do que revela, a otimização de energia que o SoC M1 consegue leva a que um Mac Mini reduza a sua pegada de carbono em cerca de 34% face ao modelo anterior.

Os dados apresentados são muito mais abrangentes e revelam que a marca reduziu as suas emissões de CO2. Passou de 25,1 milhões de toneladas para 22,6 milhões em 2020. A marca terá ainda reduzido a energia usada em 13,9 milhões de kWh.