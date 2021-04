Apps como o Facebook têm sempre alternativas criadas por programadores alternativos. Estas querem trazer mais funcionalidades e uma liberdade que nem sempre está disponível nas apps oficiais e que todos deveriam usar.

Claro que nem sempre estas apps alternativas são desejadas e os processos acontecem. O Facebook parece agora ter seguido este caminho com as appa Swipe e Simple Social, que desapareceram da Play Store por pressão da rede social.

O Facebook tem um novo alvo

É inegável o poder que as redes sociais como o Facebook pode ter no mercado. Sem ser de forma totalmente direta, podem pressionar os programadores a seguirem caminhos ou, simplesmente, condicionar a sua presença em qualquer loja ou sistema operativo.

Se não é um cenário desejado, parece agora estar a acontecer com o Facebook, que terá pressionado alguns programadores a removerem as suas apps. Tanto a app Swipe como a Simple Social eram alternativas ao Facebook para Android e agora desapareceram da loja da Google.

Programadores perseguidos pelas suas apps

Do que revelou o criador da app Swipe no Reddit, terá sido contactado por advogados do Facebook. Estes ordenaram o fim desta app e o cessar de todas as atividades da mesma. Do que revela, as próprias contas do Facebook e do Instagram do programador foram bloqueadas

Foi ainda revelado que a app terá sido retirada voluntariamente da loja de apps da Google. Ainda assim, e para todos os que têm a app instalada, esta deverá continuar a funcionar para os utilizadores, mas sem qualquer suporte futuro ou novas funcionalidades.

Sair da Play Store é a única solução

No caso da app Simple Social, o cenário parece ser ligeiramente diferente. O programador espera a qualquer momento uma situação similar e por isso resolveu antecipar a retirada da sua app da Play Store. Segundo este, tudo estará nas alterações que fizeram na apresentação de dados do Facebook.

Curiosamente, estas ações parecem atingir apenas algumas apps e programadores, sabendo-se que nem todos receberam estas ameaças. O Facebook deverá estar a focar-se nas apps que alteram a rede, retirando informação que os utilizadores não querem ver e que consideram acessória.