81% dos iPhones já têm iOS 16 a poucos dias do iOS 17 ser conhecido

A Apple tem um sistema operativo muito capaz e ele próprio incentiva os utilizadores a instalar as últimas versões. Para além das questões de segurança, com cada incremento dentro do iOS 16, os iPhones receberam mais funcionalidades. Com isso a empresa vê alcançada a marca dos 81% de adesão a poucos dias de se conhecer o que vai chegar no iOS 17.

Já instalou o iOS 16 no seu iPhone?

O iOS 17 está a chegar, pois a Apple anunciará a próxima grande atualização para seu sistema operativo móvel na WWDC 2023, dia 5 de junho. Faltando apenas alguns dias para o evento, a empresa partilhou agora novos dados onde dá conta da percentagem de adoção do iOS 16.

Conforme mostrado no site Apple Developer, 81% de todos os dispositivos iOS correm o iOS 16, lançado ao público em setembro de 2022. 13% dos dispositivos ainda estão com o iOS 15, versão que ainda recebe patches de segurança, enquanto apenas 6% dos dispositivos executam versões mais antigas. Quando se trata do iPad, 71% de todos os iPads executam o iPadOS 16, enquanto 20% executam o iPadOS 15 e 9% as versões mais antigas do sistema operativo.

A Apple também fornece filtragem de dados por dispositivos lançados nos últimos quatro anos. O iOS 16 está instalado em 90% dos iPhones 11 e posteriores e apenas 2% desses dispositivos não foram atualizados para iOS 15 ou iOS 16. O iPadOS 16 está sendo executado em 76% dos iPads lançados nos últimos quatro anos e apenas 6% desses modelos ainda executam software anterior ao iPadOS 15.

As taxas de adoção do iOS 16 são semelhantes às do iOS 15 em maio do ano passado. No entanto, ao comparar os primeiros meses após o lançamento, a adoção do iOS 16 foi bem mais rápida – provavelmente porque a atualização trouxe mudanças significativas no ecrã bloqueado do iPhone, o que deixou muitos utilizadores empolgados com a atualização.

De referir também que no início deste ano, quando a Apple já havia partilhado dados da adoção do sistema operativo. Em fevereiro o iOS 16 batia os 72% de todos os dispositivos iOS ativos.

E no mundo Android?

Se compararmos vemos factualmente que o iOS tem uma vantagem clara sobre o Android. O sistema operativo da Google é altamente fragmentado, derivado de uma oferta enorme de marcas e com cada um delas, políticas de atualizações muito próprias. A versão mais recente, Android 13, está instalada em apenas 12% de todos os dispositivos Android. A maioria dos dispositivos ainda corre o Android 11, lançado em 2020.

A estabilidade de adoção ajuda muito os programadores. Para eles, existir um número elevado de utilizadores nas versões mais recentes permite um foco nos novos recursos das suas aplicações sem se preocuparem que a maioria dos utilizadores não os obtenham.

Ter as atualizações mais recentes instaladas também é importante pelos patches de segurança. Obviamente, é difícil para Google garantir que a maioria dos utilizadores recebe estas atualizações, pois a empresa tem pouco ou nenhum controlo sobre dispositivos de terceiros com Android.