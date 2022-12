A Apple lançou recentemente o iOS 16.2 com muitas novas funcionalidades. Mas agora as atenções voltam-se para as funcionalidades adicionais que chegarão ao iPhone em 2023. Existem cinco funcionalidades do iPhone que a Apple prometeu anteriormente lançar ou melhorar, tais como uma opção de pagamento em prestações com o 'Apple Pay Later', e uma conta poupança no Apple Card.

Portanto, deixamos 5 novidades do iOS 16 que chegarão ao iPhone em 2023.

Pelo menos uma funcionalidade listada abaixo fará parte do iOS 16.3, enquanto algumas poderão não ser lançadas até ao iOS 16.4 ou posterior.

Proteção de dados avançada em mais países

A Apple introduziu recentemente uma funcionalidade opcional de Proteção de dados avançada que expande a encriptação de ponta a ponta para muitas áreas do iCloud quando ativada, incluindo backups do iCloud, fotos, notas, lembretes, ficheiros de voz, e muito mais. A funcionalidade foi ativada no iOS 16.2, macOS 13.1, e outras atualizações de software recentes apenas para utilizadores dos EUA e começará a ser lançada para o resto do mundo no início de 2023, de acordo com a Apple.

Não é claro quando é que a Proteção de dados avançada estará disponível em mais países, mas dado o período inicial de 2023, é possível que a funcionalidade seja ativada nas próximas fases beta, tais como iOS 16.3 ou iOS 16.4.

'Apple Pay Later' no iOS 16 em 2023

Anunciado na WWDC 2022 em junho, o 'Apple Pay Later' é uma funcionalidade de pagamento que permitirá aos clientes nos EUA dividirem uma compra em quatro pagamentos iguais ao longo de seis semanas, sem juros ou taxas a pagar. A funcionalidade será incorporada na aplicação Carteira e estará disponível para compras online e em aplicações no iPhone e iPad.

A Apple diz que a funcionalidade está a chegar numa futura atualização de software para os EUA e poderá não estar disponível em todos os estados. O 'Apple Pay Later' não está disponível no iOS 16.2 e não está presente na primeira versão beta do iOS 16.3. Contudo, poderá ser lançada no próximo ano, e expandida para mais países.

Chaves de segurança para o ID Apple

O iOS 16.3 trará uma nova funcionalidade de Chaves de Segurança para o ID da Apple. A empresa disse que estará disponível globalmente no início de 2023. A funcionalidade dá aos utilizadores a opção de utilizar chaves de segurança de hardware para proteger ainda mais as suas contas.

Para os utilizadores que ativam esta funcionalidade, as Chaves de Segurança reforçam a autenticação de dois fatores da Apple, exigindo uma chave de segurança de hardware como um dos dois fatores em vez de um código de verificação de outro dispositivo Apple.

Conta Poupança no Apple Card

Em outubro, a Apple anunciou que os utilizadores do Apple Card poderão em breve abrir uma nova conta poupança e ter as suas recompensas diárias em dinheiro automaticamente depositadas nela, sem taxas, sem depósitos mínimos, e sem requisitos de saldo mínimo. A conta seria gerida através da aplicação Carteira do iPhone.

Uma vez criada a conta, todo o Daily Cash (Dinheiro Diário) recebido a partir desse ponto seria automaticamente depositado na mesma e começaria a ganhar juros, a menos que um utilizador opte por continuar a tê-lo adicionado ao seu saldo. O Apple Card fornece 2-3% de Daily Cash em compras feitas com o Apple Pay e 1% em compras feitas com o cartão físico.

A conta poupança foi listada nas notas de lançamento do iOS 16.1, mas não acabou por ser lançada com essa atualização e ainda não está claro quando estará disponível. O Apple Card continua disponível apenas nos Estados Unidos.

SOS via Satélite em mais países no iOS 16

A Apple anunciou recentemente que o recurso de SOS via satélite do iPhone 14, que salva vidas, será suportado em mais países no próximo ano. No entanto, a Apple não forneceu uma lista de países para onde a funcionalidade será expandida.

Esta funcionalidade foi lançada pela primeira vez em novembro nos EUA e Canadá e requer um iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, ou iPhone 14 Pro Max, que tenha iOS 16.1 ou posterior. O serviço tornou-se disponível na França, Alemanha, Irlanda, e Reino Unido no início deste mês, sendo o iOS 16.2 necessário para alguns números de serviço de emergência local. O serviço é gratuito durante dois anos, a partir da ativação de um modelo do iPhone 14.

Esta funcionalidade permite aos utilizadores do iPhone 14 enviar mensagens de texto para serviços de emergência via satélite, quando fora do alcance de dados móveis e Wi-Fi.

