Estes foram os jogos mais jogados no ano de 2022 na Steam

Não há dúvida de que o mundo dos videojogos é um dos mais atrativos no segmento tecnológico. Não só porque existem vários títulos populares no mercado, como também há uma variedade de equipamentos para os jogar. Além disso, estão constantemente a ser lançadas novidades, não deixando o jogador 'enfadado' ou a jogar sempre o mesmo.

Tal como é também habitual, a Steam revelou quais os jogos mais jogados do ano de 2022 na sua plataforma. Vamos então conhecer a lista!

Os títulos mais jogados na Steam em 2022

Com o ano terminado, fazem-se os habituais balanços sobre como correram estes últimos 12 meses em vários setores. No que respeita aos jogos, a Steam já divulgou a lista dos jogos mais jogados na sua plataforma no ano de 2022.

Jogos com mais de 240.000 jogadores em simultâneo

Esta lista está dividida em categorias consoante o pico de jogadores que o título conseguiu juntar. Vamos começar pelos jogos com mais de 240.000 jogadores em simultâneo onde encontramos jogos como CS: GO, PUBG: Battlegrounds, Dota 2, Elden Ring, Dying Light 2 Stay Human, Alex Legends, Goose Goose Duck, Call of Duty: Modern Warfare 2, Destiny 2, ARK: Survival Evolved, Yu-Gi-Oh! Master Duel e Lost Ark.

Jogos com mais de 130.000 jogadores em simultâneo

Ligeiramente com menos jogadores, mas ainda com um marco impressionante de 130.000 em simultâneo, temos os jogos Rust, Naraka: Bladepoint, Wallpaper Engine, Team Fortress 2, MultiVersus, Path of Exile, V Rising, Cyberpunk 2077, Total War: Warhammer III, GTA V, New World e Monster Hunter Rise.

Jogos com mais de 75.000 jogadores em simultâneo

Uma lista bem mais extensa é a dos jogos com mais de 75.000 jogadores ao mesmo tempo, onde vemos alguns exemplos como FIFA 22, FIFA 23, Dead by Daylight, Warhammer: Vermintide II, FM 22, FM 23, Left for Dead 2, Star Wars: The Skywalker Saga, Valheim, Civilization VI, The Sims 4 , The Forest, The Witcher 3 e Need for Speed Heat.

Jogos com mais de 40.000 jogadores em simultâneo

Por fim, a Steam revela os jogos mais jogados com mais de 40.000 jogadores, onde a quantidade é, como seria de prever, bem maior. Do total, destacamos nomes como Eurotruck Simulator 2, Farming Simulator 22, Stray, Stumble Guys, Marvel's Spider-Man Remastered, Super People 2, God of War, Phasmophobia, Cult of the Lamb, Halo Infinite, Final Fantasy XIV Online, Battlefield 1, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2, Project Zomboid, 7 Days to Die, Garry's Mod, The Elder Scrolls V: Skyrim, Mirror 2: Project X, Dark and Darker, Battlefield V, Victoria 3 e RimWorld.

Para a lista, a Steam disse que excluiu os "picos ocorridos durante os fins de semana gratuitos, sorteios e outros eventos excepcionais". Pode ver todos os jogos mais jogados na plataforma em 2022, assim como outros detalhes completos, aqui.

Aproveite e faça também a sua retrospetiva gaming de 2022 na Steam.