O Doogee S96 GT surge no mercado com todas as certificações associadas aos smartphones robustos típicas, tem um ecrã de 6,22″, bateria de 6320 mAh e ainda 4 câmaras na traseira, sendo uma delas de visão noturna, algo que poderá ser uma vantagem em muitos empregos ou mesmo para quem gosta de aventura.

Venha conhecer o novo smartphone Doogee S96 GT.

Especificações Gerais do Doogee S96 GT

O Doogee S96 GT tem como grande bandeira a sua câmara de visão noturna. Não é uma novidade no segmento, mas não deixa de ser um fator de destaque. O smartphone enquadrado no segmento dos rugged phones acabou de chegar ao mercado com um processador MediaTek Helio G95, com 8 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno.

A bateria tem capacidade de 6350 mAh e carregamento de 24W com fios. Além disso, também tem carregamento sem fios até 15W.

O seu ecrã tem 6,22" e resolução FullHD+ com câmara Sony de 30 MP. O módulo de câmaras posicionado na traseira tem uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna Sony de 20 MP. Há ainda mais duas câmaras, de 8 MP e de 2MP.

Sendo este um smartphone todo-o-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece NFC e sensor de impressões digitais na lateral. O smartphone, sendo um robusto, pesa 312g, e uma dimensão de 167 x 81,4 x 15,5 mm.

Na caixa

A caixa do Doogee S96 GT, além do smartphone, traz uma película protetora de ecrã, além da que já vem colocada no smartphone; manual de instruções rápidas e garantia; uma chave para facilitar a abertura das várias proteções existentes no smartphone; um cabo USB/USB-C; uma correia de proteção; e o adaptador de corrente.

Construção e Design

O Doogee S96 GT surge como uma proposta robusta pelo que a sua estrutura tem as características exigidas pelo segmento. Combina, portanto, materiais como a borracha, o plástico e com o metal.

As laterais tem um apontamento metálico dourado na zona dos botões, que acompanha um pouco a traseira. Este metal surge ainda na zona da câmara e na inscrição da marca, trazendo um toque de elegância a uma máquina com estas características. Tudo o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. O plástico visível está presente na argola para prender uma alça, que também vem dentro da caixa, ou qualquer outro acessório de segurança.

O ecrã tem margens largas, o que é normal no segmento, ao contrário dos comuns smartphones que tendem a ter margens cada vez mais reduzidas.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nano SIM e um microSD, sem ter que se abdicar de nenhum dos cartões. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso a ações rápidas. Na outra lateral direita existe o botão de volume, power e o sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C, devidamente protegida.

Na traseira, as câmaras surgem num módulo circular, com duas faixas de LEDs de cada lado. Há ainda a indicação gráfica dos tipos de resistência que tem e de algumas funcionalidades.

O ecrã do Doogee S96 GT

A Doogee tem sido exímia na construção dos seus smartphones com ecrãs de grande qualidade. Neste caso, temos um ecrã LCD com resolução HD+ e uma dimensão de 6,22". Este ecrã, apesar de não ter uma resolução FullHD apresenta uma excelente definição de contornos.

Além disso, aspetos como a luminosidade adaptável a diferentes ambientes, as cores, o contraste, são outros aspetos a valorizar.

O desempenho do rugged phone Doogee S96 GT

O Doogee S96 GT vem equipado com um processador MediaTek Helio G95, com 8 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno, e ainda tem Android na versão 12.

A interface é personalizada pela Doogee, no entanto, além das funcionalidades específicas que tiram partido dos sensores e da sua robustez, não traz muitas aplicações extra além das da Google.

Destaque para o espaço para crianças, onde podem ser definidas aplicações e tempos de utilização, e a Zona de jogos. Há ainda o Inicalizador prático que oferece uma interface de simples utilização, com menus de acesso grandes a apps essenciais, como contactos, chamadas, mensagens ou câmaras.

Destaque também para a inclusão de rádio FM que necessita de auriculares com fios para serem utilizados como antena, como é habitual.

É notória alguma lentidão na troca de apps, principalmente nas que requerem mais processamento, mas as tarefas mais comuns são desempenhadas com a fluidez exigida.

A fotografia e a câmara noturna

O Doogee S96 GT vem equipado com um conjunto de câmaras com a seguinte configuração:

Câmara principal 48MP

Samsung® S5KGM1ST Sensor chip Abertura F/1.8 ± 5% 90° FOV Support PDAF Supports 4 Rear Flashes



Câmara de visão noturna 20MP

SONY® IMX350 Sensor chip Abertura F/1.8 ± 5% 80° FOV Supports 4 infrared night vision lights



Ultra Grande Angular 8MP

Samsung® S5K4H7 Sensor chip Abertura F/2.2 ± 5% 130° FOV



Retrato 2MP

Abertura F/2.8 ± 5% 90° FOV



Câmara Frontal 32MP

SONY® IMX616-AAJH5-C Sensor chip 90° FOV Abertura F/2.0 ± 5%



A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Foto, Vídeo, Visão noturna, Retrato, HD, Modo Noturno, Foto Dinâmica, modo profissional, Panorama, câmara lenta, Tempo decorrido e Digitalização Inteligente.

Na verdade, esta configuração de câmaras já é conhecida de modelos anteriores e correspondem às expectativas face à gama onde se inserem. Estamos a falar de uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP. É esta segunda que permite captar imagens no escuro total, podendo ser útil para os exploradores da natureza ou em trabalhos específicos, onde a captação de imagens em condições luminosas mais fracas poderá ser essencial.

Eis alguns resultados no escuro:

Outros exemplos:

Veredicto

A robustez do Doogee S96 GT é comprovada pelos certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Esta é assim uma máquina que passou nos testes de resistência a imersão na água, jatos de água, variações de temperatura extremas, quedas, poeiras... e mais alguns testes associados.

Apesar do aspeto robusto, os apontamentos metálicos trazem-lhe uma elegância elevada. São pormenores que fazem a diferença.

Esta robustez aliada à bateria de 6360 mAh que durou 5 dias com utilização moderada, fazem com que o smartphone seja relativamente grande e pesado, o que também não surpreende. O facto da bateria permitir carregamento rápido e sem fios, é algo também positivo para o segmento.

Aspetos ainda como o desempenho em tarefas mais simples do dia a dia, e a qualidade de imagens, com excelentes fotografias no escuro total, são também de valorizar.

O smartphone Doogee S96 GT foi lançado esta semana, nas lojas AliExpress e Doogeemall, disponível por cerca de 270€ (IVA incluído) utilizando o cupão de loja.

Doogee S96 GT

O Pplware agradece à Doogee a cedência do smartphone Doogee S96 GT para análise.