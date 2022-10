Texas processa a Google por possível captura de dados biométricos sem consentimento

A proteção de dados é um dos temas mais abordados da atualidade, sendo que há cada vez mais uma maior consciência da importância desta medida que tem como objetivo salvaguardar a segurança dos nossos dados.

No entanto, as informações recentes indicam que o estado do Texas processou agora a gigante Google, supostamente porque a empresa terá capturado dados biométricos de milhões de pessoas sem o seu consentimento.

Google processada pelo estado do Texas

De acordo com a notícia avançada pela agência Reuters, o estado norte-americano do Texas entrou com uma ação legal contra a Google, que pertence à Alphabet. Segundo a procuradoria-geral avançou nesta quinta-feira (20), o motivo prende-se com o facto de, supostamente, a Google recolher dados biométricos de milhões de habitantes do Texas sem que tenha obtido o devido consentimento por parte dessas mesmas pessoas.

Os detalhes indicam que as empresas que têm atividade no estado norte-americano foram impedidas durante mais de dez anos de recolher informações como rostos, vozes ou outros dados biométricos sem o devido consentimento informado por parte dos visados.

Tal como se lê na queixa:

Num flagrante desafio a essa lei, a Google, pelo menos desde 2015, recolheu os dados biométricos de inúmeros texanos e usou os seus rostos e as suas vozes para servir aos fins comerciais da Google. De facto, em todo o estado, todos os texanos se tornaram vacas leiteiras involuntárias a serem ordenhadas pela Google para obter lucros.

A notícia refere que a recolhe da gigante das pesquisas terá acontecido através de alguns produtos como o Google Fotos, o Google Assistant e o Nest Hub Max. Ken Paxton, procurador-geral do Texas, disse em comunicado que a "recolha indiscriminada" destes dados "não será tolerada".

A Reuters diz que, para já, a Google ainda não terá respondido ao pedido para comentar a situação.

Esta já não é a primeira vez que a empresa é processada legalmente por situações deste âmbito, mas resta agora saber como vai terminar esta ação.