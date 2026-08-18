Regresso às aulas: Windows 11 Pro + Office 2024 por 31,25€
O regresso às aulas está a chegar e há um clássico que se repete: o portátil que precisa de ficar pronto antes do primeiro dia. Para isso, não é preciso gastar uma fortuna. Na campanha da Godeal24, uma chave digital do Office 2024 Pro Plus custa 19,99 euros. Por sua vez, o Windows 11 Pro fica por 12,25 euros. Contudo, o melhor negócio está mesmo nos packs, com sistema e Office juntos desde 31,25 euros.
A campanha de regresso às aulas decorre na página oficial da promoção. Na prática, quase tudo já aparece com o preço final. A exceção são os packs, onde é preciso aplicar o cupão SGO62 no carrinho. Os valores deste artigo estavam confirmados à data de publicação. No entanto, podem sofrer ajustes enquanto a campanha estiver ativa.
Comprar em conjunto compensa
A lógica do pack é simples: um computador novo, ou reinstalado de raiz, precisa sempre das duas peças. Primeiro, o sistema operativo; depois, as ferramentas de trabalho. Ao juntar o Windows 11 Pro e o Office 2024 Pro Plus, o conjunto fica por 31,25 euros. Ou seja, menos do que custa muito manual escolar. Além disso, tudo funciona sem subscrição: paga-se uma vez e as aplicações ficam no PC.
Há também vantagens práticas em usar as duas versões mais recentes em conjunto. Desde logo, o Windows 11 traz os Snap Layouts, que permitem organizar pesquisa, texto e apontamentos lado a lado. Já o Office 2024 acrescenta novas funções no Excel, o Cameo no PowerPoint e um Outlook mais ágil no agendamento. Por fim, a segurança acompanha: a proteção ao nível do hardware do Windows 11 soma-se à proteção de ficheiros do Office. Para trabalhos de grupo, teses e apresentações, é uma base sólida durante anos.
Para os estudantes, há ainda outra vantagem. Como a entrega é digital, o software fica instalado no próprio dia. Assim, ninguém chega à primeira semana de aulas com o Word por ativar.
Office ao melhor preço
Nesta secção, os preços apresentados já são finais. Portanto, não é preciso qualquer código: basta abrir o link e concluir a compra.
- Office 2024 Pro Plus – 1 PC por 19,99€
- Office 2024 Pro Plus – 3 PCs por 49,99€ (16,66€/PC)
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC por 28,28€
- Office 2021 Pro Plus – 2 chaves por 54,25€ (27,13€/chave)
- Office 2021 Pro Plus – 3 chaves por 76,25€ (25,42€/chave)
- Office 2021 Pro Plus – 5 PCs por 124€ (24,80€/PC)
- Office 2021 Home and Business para Mac por 49,99€
- Office 2019 Pro Plus – 1 PC por 24,75€
Chaves digitais de Windows
O mesmo acontece nas versões do Windows. Aqui, o destaque vai para o Windows 10 Pro a 8,25€, perfeito para dar nova vida a máquinas antigas. Já as edições LTSC interessam a quem procura estabilidade máxima, sem aplicações extra.
- Windows 11 Pro por 12,25€
- Windows 11 Pro – 2 chaves por 24,25€ (12,13€/chave)
- Windows 11 Pro – 3 chaves por 35,25€ (11,75€/chave)
- Windows 11 Pro – 5 chaves por 53,25€ (10,65€/chave)
- Windows 11 Home por 12,15€
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 – 1 PC por 12,80€
- Windows 11 Enterprise IoT LTSC 2024 – 1 PC por 12,88€
- Windows 10 Pro por 8,25€
- Windows 10 Home por 8,15€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC por 12,25€
- Windows Server 2025 Standard por 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter por 31,99€
Packs com o cupão SGO62
Nos produtos seguintes, o desconto aplica-se com o código SGO62 no carrinho.
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus por 31,25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus por 31,15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus por 37,59€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus por 37,99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC por 55,99€
- Project Professional 2024 – 1 PC por 55,99€
Ferramentas em promoção
Por último, a campanha inclui utilitários para o dia a dia. Do PDF ao backup, são programas que completam o setup de estudo ou de trabalho.
- Ashampoo PDF Pro 5 por 29,99€
- IObit Driver Booster 13 por 17,69€
- Ashampoo Office 9 por 30,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 por 13,63€
- EaseUS Video Downloader por 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – 1 mês por 13,93€
- Internet Download Manager – 1 PC por 21,99€
Além destas, há mais ferramentas em promoção na página dedicada da loja.
Porquê a Godeal24?
Em primeiro lugar, as chaves digitais chegam por email poucos minutos após a compra. Assim, não há envios físicos nem esperas. Além disso, a loja soma milhares de avaliações e uma nota de 4,8 estrelas no Trustpilot. O apoio técnico é gratuito, antes e depois da compra, através do endereço service@godeal24.com.
Como utilizar o cupão
- Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo.
- Adicionar o produto ao carrinho.
- Nos packs, introduzir o código SGO62 no campo do cupão.
- Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor total.
- Concluir a compra e receber a chave digital no email.
Depois de recebida, a chave de ativação é introduzida nas definições de ativação do Windows ou no primeiro arranque do Office. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente acompanha o processo até ao fim.
Por fim, todas as ofertas podem ser consultadas na página da campanha de regresso às aulas. Com o arranque do semestre à porta, a diferença no orçamento pode ser real.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.