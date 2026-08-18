Regresso às aulas: Windows 11 Pro + Office 2024 por 31,25€

O regresso às aulas está a chegar e há um clássico que se repete: o portátil que precisa de ficar pronto antes do primeiro dia. Para isso, não é preciso gastar uma fortuna. Na campanha da Godeal24, uma chave digital do Office 2024 Pro Plus custa 19,99 euros. Por sua vez, o Windows 11 Pro fica por 12,25 euros. Contudo, o melhor negócio está mesmo nos packs, com sistema e Office juntos desde 31,25 euros.

A campanha de regresso às aulas decorre na página oficial da promoção. Na prática, quase tudo já aparece com o preço final. A exceção são os packs, onde é preciso aplicar o cupão SGO62 no carrinho. Os valores deste artigo estavam confirmados à data de publicação. No entanto, podem sofrer ajustes enquanto a campanha estiver ativa.

Comprar em conjunto compensa

A lógica do pack é simples: um computador novo, ou reinstalado de raiz, precisa sempre das duas peças. Primeiro, o sistema operativo; depois, as ferramentas de trabalho. Ao juntar o Windows 11 Pro e o Office 2024 Pro Plus, o conjunto fica por 31,25 euros. Ou seja, menos do que custa muito manual escolar. Além disso, tudo funciona sem subscrição: paga-se uma vez e as aplicações ficam no PC.

Há também vantagens práticas em usar as duas versões mais recentes em conjunto. Desde logo, o Windows 11 traz os Snap Layouts, que permitem organizar pesquisa, texto e apontamentos lado a lado. Já o Office 2024 acrescenta novas funções no Excel, o Cameo no PowerPoint e um Outlook mais ágil no agendamento. Por fim, a segurança acompanha: a proteção ao nível do hardware do Windows 11 soma-se à proteção de ficheiros do Office. Para trabalhos de grupo, teses e apresentações, é uma base sólida durante anos.

Para os estudantes, há ainda outra vantagem. Como a entrega é digital, o software fica instalado no próprio dia. Assim, ninguém chega à primeira semana de aulas com o Word por ativar.

Office ao melhor preço

Nesta secção, os preços apresentados já são finais. Portanto, não é preciso qualquer código: basta abrir o link e concluir a compra.

Chaves digitais de Windows

O mesmo acontece nas versões do Windows. Aqui, o destaque vai para o Windows 10 Pro a 8,25€, perfeito para dar nova vida a máquinas antigas. Já as edições LTSC interessam a quem procura estabilidade máxima, sem aplicações extra.

Packs com o cupão SGO62

Nos produtos seguintes, o desconto aplica-se com o código SGO62 no carrinho.

Ferramentas em promoção

Por último, a campanha inclui utilitários para o dia a dia. Do PDF ao backup, são programas que completam o setup de estudo ou de trabalho.

Além destas, há mais ferramentas em promoção na página dedicada da loja.

Porquê a Godeal24?

Em primeiro lugar, as chaves digitais chegam por email poucos minutos após a compra. Assim, não há envios físicos nem esperas. Além disso, a loja soma milhares de avaliações e uma nota de 4,8 estrelas no Trustpilot. O apoio técnico é gratuito, antes e depois da compra, através do endereço service@godeal24.com.

Como utilizar o cupão

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo. Adicionar o produto ao carrinho. Nos packs, introduzir o código SGO62 no campo do cupão. Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor total. Concluir a compra e receber a chave digital no email.

Depois de recebida, a chave de ativação é introduzida nas definições de ativação do Windows ou no primeiro arranque do Office. Em caso de dúvida, o apoio ao cliente acompanha o processo até ao fim.

Por fim, todas as ofertas podem ser consultadas na página da campanha de regresso às aulas. Com o arranque do semestre à porta, a diferença no orçamento pode ser real.