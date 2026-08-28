Pôr o PC em ordem antes de setembro com Office 2024 por 17,2€

A atualização de agosto do Windows 11 está a deitar abaixo jogos como ARC Raiders e The Finals. Nalguns PCs também estragou o Windows Hello. Semanas assim lembram uma diferença que raramente se discute. No Windows 11 Home, as atualizações mandam no utilizador. No Windows 11 Pro, é o contrário. Na GoodOffer24, a Windows 11 Pro chave digital fica por 22,5€ com o desconto da campanha.

O código TT30 aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e Office indicadas neste artigo. Além do Windows 11 Pro, permite comprar chave digital Office 2024 Professional Plus por 17,2€. Por outro lado, o CCleaner e o Canva Pro utilizam o código TT10, com 10% de desconto. Os valores foram confirmados à data da publicação. Ainda assim, a loja pode alterá-los enquanto a campanha estiver ativa.

O que a atualização de agosto partiu

A atualização em causa é a KB5121003, lançada a 11 de agosto para as versões 24H2 e 25H2 do Windows 11. Corrige mais de 400 vulnerabilidades. Contudo, mudou o comportamento de um controlador de sistema, o inpoutx64.sys. Muitos utilitários de gestão de hardware instalam-no sem o utilizador dar por isso. O resultado foram crashes em ARC Raiders, The Finals e Marvel Tōkon, confirmados pela Embark Studios. Houve ainda relatos de falhas no HDR e de quebras na taxa de atualização do monitor. Nalguns casos, o PIN do Windows Hello pediu nova configuração. O Pplware explicou o caso e a Microsoft admitiu estar a investigar.

Não é um caso isolado. Em março, a KB5079391 ficou presa em ciclos de instalação e acabou retirada. Ou seja, o problema não é uma atualização específica. É a frequência com que uma atualização mensal chega a um computador que estava a funcionar bem e o deixa pior. Remover o pacote resolve o jogo, mas devolve 400 falhas de segurança. Nenhuma das opções é boa.

Home ou Pro: quem manda nas atualizações

A diferença prática entre as duas edições está aqui. No Windows 11 Home, o utilizador pode pausar as atualizações durante cinco semanas, no máximo. Depois disso, o sistema instala o que houver. Não existe editor de políticas de grupo nem forma de separar as correções de segurança das restantes.

No Windows 11 Pro, o controlo é outro. Através das políticas de grupo, é possível adiar as atualizações de qualidade até 30 dias e as atualizações de funcionalidades até 365 dias. Dessa forma, um PC de trabalho ou de jogo só recebe o pacote mensal depois de outros milhões de computadores o terem testado. Também é possível impedir que o Windows Update instale controladores, uma das causas mais frequentes de problemas com placas gráficas e periféricos. Além disso, o Pro traz o Hyper-V e a Sandbox do Windows. Servem para experimentar uma atualização ou um programa sem tocar no sistema principal.

Nada disto elimina os riscos. Contudo, transforma uma semana como esta numa notícia que se lê, em vez de um problema que se sofre. Para um portátil de uso pessoal, a edição Home continua a ser suficiente e fica por 17,9€ nesta campanha. Quem joga, trabalha em casa ou depende do computador para prazos tem no Pro, a 22,5€, a melhor opção. São menos de 5€ de diferença, pagos na primeira atualização problemática.

E quem ainda está no Windows 10 tem seis semanas

Para os computadores que continuam no Windows 10, o calendário é curto. O suporte regular terminou em outubro de 2025. O programa de atualizações de segurança alargadas para utilizadores domésticos chega ao fim a 13 de outubro de 2026. A partir daí, esses PCs deixam de receber qualquer correção. Se o equipamento cumpre os requisitos, a mudança para o Windows 11 resolve o problema antes da data.

Alguns computadores mais antigos não aceitam o Windows 11. Nesses casos, a edição Enterprise LTSC 2021 do Windows 10 é uma alternativa a considerar. É mais leve e recebe apenas correções de segurança, sem funcionalidades novas. Tem ainda um ciclo de suporte próprio, mais longo do que o das edições convencionais. Já quem precisa de equipar mais do que um computador tem os packs de Windows 10 Pro com Office 2016 ou Office 2019. Resolvem o sistema e a suite numa única compra.

Office 2024: a suite que não muda debaixo dos pés

A mesma lógica aplica-se ao Office. O Office 2024 Professional Plus reúne Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access numa compra única, instalada localmente e sem mensalidade. Por desenho, não recebe funcionalidades novas ao longo da vida. Recebe correções de segurança até outubro de 2029 e mais nada.

Para quem quer abrir o Excel na segunda-feira exatamente como o deixou na sexta, isso é uma vantagem, não uma limitação. A 17,2€ com o código TT30, custa menos do que dois meses de uma subscrição familiar do Microsoft 365.

Limpeza antes e depois

Um sistema com menos restos de software tem menos surpresas nas atualizações. O CCleaner Professional trata dos ficheiros temporários, das entradas de registo obsoletas e dos programas que arrancam com o Windows sem necessidade. Existe também uma versão para Mac.

Por fim, há quem regresse de férias com apresentações ou publicações por fazer. Para esses, o Canva Pro de um ano fica por 8,9€. Os três utilizam o código TT10.

Produtos e preços com os códigos TT30 e TT10

Todos os produtos seguintes são chaves digitais entregues por email após a compra. Os preços indicados já incluem o desconto do respetivo código.

Windows com o código TT30

Office com o código TT30

Packs de Windows e Office com o código TT30

Utilitários com o código TT10

Como utilizar o cupão

O processo é o mesmo para qualquer um dos produtos. Em primeiro lugar, abre-se a página do produto através do link respetivo e adiciona-se ao carrinho. Depois, no resumo da compra, aparece um campo para o código promocional. Introduz-se TT30 para Windows e Office ou TT10 para o CCleaner e o Canva Pro. Assim que o desconto ficar refletido no total, basta concluir o pagamento. A chave digital chega por email. Pode depois ser introduzida nas definições de ativação do Windows ou na primeira abertura de uma aplicação do Office.

A próxima atualização problemática vai chegar. A única variável é quem decide quando ela entra no computador. As ofertas desta campanha podem ser consultadas na GoodOffer24, com os códigos TT30 e TT10 válidos enquanto a promoção estiver ativa.