A barra de tarefas do Windows 11 já se mexe, cinco anos depois

Desde 2021 que era a queixa mais repetida sobre o Windows 11: a barra de tarefas estava presa ao fundo do ecrã e a Microsoft dizia que não valia a pena reescrever o código por causa de uma minoria. A atualização KB5124008, distribuída a 8 de setembro, deu finalmente razão a essa minoria: a barra pode voltar ao topo ou às laterais, como no Windows 10. Para quem ainda não deu o salto, uma Windows 11 CDKey resolve a questão por pouco: a Windows 11 Pro chave digital custa 22,5€ na GoodOffer24 e, na mesma campanha, comprar chave digital Office 2024 fica por 17,2€.

A campanha decorre na loja da GoodOffer24 e assenta no código TT30, que aplica 30% de desconto às chaves digitais de Windows e Office listadas neste artigo. O CCleaner, o Canva Pro e o Google AI Gemini Pro usam o código TT10, com 10%. Os preços foram confirmados à data da publicação, mas a loja pode ajustá-los enquanto a promoção estiver ativa.

O que muda, e o que ainda não muda, na barra de tarefas

A opção aparece em Definições, Personalização, Barra de tarefas, Comportamentos da barra de tarefas, com quatro posições possíveis: fundo, topo, esquerda e direita. Há ainda uma barra mais pequena, que encolhe os ícones e liberta alguns pixéis de ecrã.

O menu Iniciar, os painéis rápidos e as animações adaptam-se à posição escolhida, e a opção de nunca agrupar ícones funciona nas quatro orientações. Para quem trabalha com folhas de cálculo ou código num monitor largo, a barra na vertical devolve espaço útil em altura, que é onde ele faz falta.

Convém, no entanto, moderar o entusiasmo. A barra não se arrasta com o rato, como acontecia no Windows 10; a mudança faz-se apenas pelas Definições. A caixa de pesquisa e a barra compacta só existem em cima ou em baixo, e o ocultar automático continua limitado à posição inferior.

Além disso, a novidade chega por distribuição faseada, pelo que é possível instalar a atualização e ainda não a ver durante alguns dias. Só está prevista para o Windows 11 24H2 e 25H2.

Um pacote pesado: recorde de correções e dois zero-days

A barra de tarefas foi a novidade de que toda a gente falou, mas a KB5124008 é sobretudo uma atualização de segurança de dimensão invulgar. Este Patch Tuesday corrigiu 974 vulnerabilidades em produtos Microsoft, o maior número de sempre num único mês, incluindo duas já exploradas em ataques reais.

Uma delas, a CVE-2026-81963, permite a um atacante local subir a privilégios de sistema através do próprio mecanismo do Windows Update. Por isso mesmo, a Microsoft pediu aos administradores para encurtarem os prazos de instalação para dois ou três dias, com o argumento de que os atacantes estão a usar IA para explorar falhas mais depressa.

A moeda tem outro lado. A 11 de setembro, a Microsoft confirmou que alguns dispositivos de áudio USB deixam de funcionar depois da atualização, no Windows 11 24H2 e posteriores, e ainda não há solução oficial. Em contrapartida, o mesmo pacote corrigiu o erro que apagava as definições do ambiente de trabalho e o que impedia o Teams e o Outlook de abrir em PCs com processadores Arm. O conselho continua a ser instalar, porque a alternativa é ficar com centenas de portas por fechar.

Windows 10 até 2027, mas sem nenhuma destas novidades

Quem ficou no Windows 10 recebe atualizações de segurança até outubro de 2027, desde que tenha aderido ao programa de atualizações alargadas. O que não recebe são funcionalidades: a barra de tarefas móvel, o menu Iniciar redimensionável e a pesquisa sem resultados do Bing ficam todos do lado de lá.

Ironicamente, o argumento mais usado por quem resistia à mudança acaba de cair. A barra móvel voltou; o que falta é o sistema.

Entre as duas edições disponíveis na campanha, a Home chega para uso doméstico, mas a Pro custa apenas mais 4,6€ e traz o BitLocker, o Ambiente de Trabalho Remoto como anfitrião, o Hyper-V e um controlo bastante mais fino sobre quando as atualizações se instalam. Depois deste mês, essa última diferença pesa mais do que parece.

Produtos e preços

Todos os produtos são chaves digitais entregues por email. Os valores abaixo já incluem o desconto do código indicado em cada grupo.

Windows com o código TT30

Office com o código TT30

Packs de Windows e Office com o código TT30

Outras ferramentas com o código TT10

Como utilizar o cupão

Abrir o link do produto pretendido na GoodOffer24. Adicionar a chave digital ao carrinho e seguir para o pagamento. No campo do código promocional, introduzir TT30 para Windows e Office ou TT10 para CCleaner, Canva Pro e Gemini Pro. Verificar que o total desceu para o valor indicado neste artigo antes de concluir a compra.

A chave chega por email em poucos minutos. No Windows, a ativação faz-se em Definições, Sistema, Ativação, com a opção de alterar a chave de produto; a partir daí, a atualização de setembro chega pelo Windows Update como em qualquer outro PC. No Office, basta abrir uma das aplicações e introduzir a chave quando for pedida.

Consultar todas as ofertas da campanha na GoodOffer24