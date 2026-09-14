Menor entrou com arma para dentro de um robotáxi e o carro denunciou-os à polícia

Um caso em San Francisco mostra que, mesmo sem condutor, um carro autónomo (robotáxi) não deixa de ter alguém a vigiar o que se passa lá dentro... e as consequências chegaram rápido.

A viagem que acabou com a polícia à porta do robotáxi

Pouco antes das quatro da madrugada de 3 de setembro, dois menores, um rapaz e uma rapariga, seguiam num Waymo quando o sistema da empresa detetou uma violação das suas regras de utilização relacionada com uma arma.

O robotáxi foi parado e a Waymo alertou de imediato os serviços de emergência. A polícia respondeu com uma operação de alto risco e, ao revistar o veículo, encontrou uma arma estilo AR carregada, identificada como uma "ghost gun" (arma sem número de série rastreável), além de suspeita de marijuana e um spray de defesa.

Os dois passageiros acabaram detidos e foram levados para um centro de menores.

Como é que a Waymo soube o que se passava dentro do carro?

Os veículos da Waymo têm câmaras no interior que gravam durante toda a viagem. Segundo a empresa, essas imagens servem para verificar o cumprimento das regras, investigar incidentes e responder a emergências. Como tal, a equipa de suporte pode rever as gravações e, em situações urgentes, até aceder ao vídeo em tempo real.

O que a Waymo não revelou é exatamente como soube deste caso, isto é, se foi deteção automática, revisão humana, ou outro mecanismo qualquer.

Sem condutor, mas não sem regras

As normas da Waymo proíbem transportar qualquer tipo de arma e exigem pelo menos 18 anos para viajar sem a companhia de um adulto. Neste caso havia, portanto, duas violações em simultâneo: uma arma dentro do carro e dois menores a viajarem sozinhos.

Não é a primeira vez. Dois meses antes, em San Mateo, dois adolescentes de 15 anos foram apanhados a beber álcool e a disparar bolas Orbeez com armas de brincar dentro de outro Waymo.

A empresa interveio remotamente, encaminhou o carro para um parque de estacionamento e chamou a polícia, que deteve os jovens. As portas, no entanto, não ficaram trancadas. Os passageiros podiam ter saído do veículo em qualquer momento.