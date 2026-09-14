Se permitir, a Apple utilizará os seus dados para treinar a sua IA no iOS 27

A Apple alterou a sua política de privacidade com a chegada do iOS 27 e passará a solicitar a autorização dos utilizadores para recolher dados com o objetivo de treinar a sua inteligência artificial (IA).

Mudança de rumo na privacidade da Apple

A Apple parece ter percebido que, para tornar a Siri verdadeiramente inteligente, precisa de analisar dados reais.

Com o lançamento do iOS 27, a empresa introduziu uma nova secção na sua política de privacidade que reverte a postura anterior, onde garantia que não necessitava dos dados dos clientes para aperfeiçoar os seus modelos de IA.

Embora a Apple assegure que toma medidas rigorosas para evitar o armazenamento de dados pessoais associados à identidade dos utilizadores, os novos termos de serviço indicam que os ficheiros de áudio poderão ser analisados por equipas humanas após um processo de anonimização.

O funcionamento do novo sistema de recolha

Esta nova funcionalidade opera, para já, num regime de consentimento voluntário (opt-in). Ao atualizar os dispositivos, os utilizadores deparar-se-ão com uma janela que solicita colaboração para melhorar o assistente virtual, apresentando opções para aceitar ou recusar temporariamente.

Adicionalmente, os dados recolhidos poderão ser revistos por pessoal especializado, restando saber se estas auditorias serão realizadas por colaboradores diretos da Apple ou por empresas externas subcontratadas.

Este método contrasta com o anterior sistema de "Privacidade Diferencial", uma abordagem que injetava ruído artificial nos dados para proteger a identidade dos utilizadores.

Para manter a competitividade face a rivais de peso como a OpenAI ou a Meta, a Apple necessita de compreender exatamente como as pessoas interagem com os seus dispositivos.

O lançamento de novos modelos do Apple Watch, capazes de registar áudio continuamente para gerar transcrições rápidas, levanta também questões sobre o destino destas informações a longo prazo.

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