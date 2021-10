Word: Como criar uma referência cruzada num documento?

Uma referência cruzada permite-lhe criar ligações para outras partes do mesmo documento. Por exemplo, pode utilizar uma referência cruzada para ligar a um gráfico que apareça noutro local no documento. A referência cruzada aparece como uma ligação que leva o leitor ao item a que faz referência.

Hoje vamos aprender como é fácil criara referências cruzadas num documento no Word.

O que é uma referência cruzada no Word?

Quando escrevemos um documento, é comum incluirmos imagens, tabelas e outros elementos. Ao longo da escrita do documento por vezes temos a necessidade de fazer referência a esses elementos.

Uma referência cruzada faz referência a um item que aparece numa outra localização num documento - por exemplo, "Ver Figura 1." É claro que este processo pode ser feito “manualmente”, no entanto, considerando que pode, por exemplo, existir uma alteração na identificação dos elementos (ex. figura 1 passa a ter a identificação figura 2), ao serem criadas referências cruzadas no texto estas são também automaticamente atualizadas.

Como criar uma referência cruzada?

Antes de criar uma referência cruzada é importante que saiba que não pode criar referências de algo que não existe, por isso não se esqueça de criar o gráfico, o título, o número da página, etc., antes de tentar ligá-lo.

Para inserir uma Referência Cruzada basta ir a Referências - Inserir Referências Cruzadas

Em seguida deve escolher qual o tipo de referência que pretende incluir e também personalizar o que deve aparecer no texto.

As referências cruzadas são inseridas no seu documento como campos. Um campo é um conjunto de informações que indica ao Word para inserir automaticamente texto, gráficos, números de página e outros materiais num documento. Por exemplo, o campo DATA insere a data atual. A vantagem de utilizar campos é que os conteúdos a inserir, ou seja, a data, o número de página, os gráficos, etc. são atualizados automaticamente sempre que é feita uma alteração.

Por exemplo, se estiver a escrever um documento ao longo de alguns dias, a data mudará todos os dias ao abrir e guardar o documento. Da mesma forma, se atualizar um gráfico que tenha armazenado noutro local, mas referenciado no campo, a atualização será obtida automaticamente sem que tenha de reinserir o gráfico.

