WebSockets: Programar um chat com a biblioteca Socket.io é fácil

O termo sockets certamente que não lhe será estranho, pois, já o abordamos aqui. Hoje vamos falar sobre WebSockets, mais concretamente sobre a biblioteca Socket.io que permite criar projetos fantásticos, com comunicações em tempo real.

Aprenda como pode criar um chat usando a biblioteca Socket.io.

A biblioteca Socket.io permite desenvolver aplicações real-time e também comunicações bidirecionais entre cliente e o servidor. Esta biblioteca funciona em qualquer plataforma e dispositivo, e garante um bom desempenho.

Desenvolvimento de um Chat

Para a criação de um chat vamos usar NodeJS e a biblioteca Socket.io. O objetivo é criar uma simples página HTML, onde o utilizador poderá escrever uma mensagem sendo que essa mensagem é de imediato enviada a todos os contactos.

Vamos começar...

Uma vez que vamos desenvolver em NodeJS, é necessário ter o interpretador instalado no nosso sistema. Podem ver os tutoriais de instalação para WindowsLinux e macOS.

Para começar vamos criar então um diretório com o nome chat-pplware e iniciamos o nosso projeto com o comando npm init. O resultado será algo semelhante ao apresentado na seguinte imagem.

O próximo passo é instalar o Express. O Express é uma framework para Node que permite o desenvolvimento de aplicações web de uma forma muito simples. Para instalar o Express basta executar o seguinte comando:

npm install --save express @ 4.15.2 npm install --save express@4.15.2

Vamos agora criar o ficheiro index.js e adicionar a seguinte informação:

var app = require ( 'express' ) ( ) ; var http = require ( 'http' ) .Server ( app ) ; app.get ( '/' , function ( req, res ) { res.sendFile ( __dirname + '/index.html' ) ; } ) ; http.listen ( 3000 , function ( ) { console.log ( 'Chat ativo no porto *:3000' ) ; } ) ; var app = require('express')(); var http = require('http').Server(app); app.get('/', function(req, res){ res.sendFile(__dirname + '/index.html'); }); http.listen(3000, function(){ console.log('Chat ativo no porto *:3000'); });

O próximo passo é criar o ficheiro index.html

<! doctype html > < html > < head > < title > Socket.IO chat </ title > < style > * { margin: 0 ; padding: 0 ; box-sizing: border-box; } body { font: 13px Helvetica, Arial; } form { background: #000; padding: 3px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; } form input { border: 0 ; padding: 10px; width: 90 % ; margin-right: .5 % ; } form button { width: 9 % ; background: rgb ( 130 , 224 , 255 ) ; border: none; padding: 10px; } #messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; } #messages li { padding: 5px 10px; } #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; } </ style > </ head > < body > < ul id = "messages" ></ ul > < form action = "" > < input id = "m" autocomplete = "off" />< button > Enviar </ button > </ form > </ body > </ html > <!doctype html> <html> <head> <title>Socket.IO chat</title> <style> * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font: 13px Helvetica, Arial; } form { background: #000; padding: 3px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; } form input { border: 0; padding: 10px; width: 90%; margin-right: .5%; } form button { width: 9%; background: rgb(130, 224, 255); border: none; padding: 10px; } #messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; } #messages li { padding: 5px 10px; } #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; } </style> </head> <body> <ul id="messages"></ul> <form action=""> <input id="m" autocomplete="off" /><button>Enviar</button> </form> </body> </html>

Para testarem já o vosso projeto, basta que executem o comando node index.js. Em seguida abram o endereço localhost:3000 num browser. O resultado deverá ser idêntico ao seguinte.

Integração do Socket.io

Vamos agora iniciar a programação das comunicações propriamente dita. Para isso vamos usar a biblioteca socket.io tal como referido. Esta biblioteca oferece funções para servidor e cliente. Para começar vamos instalar o socket.io como dependência:

npm install --save socket.io npm install --save socket.io

Para testar, vamos inicializar o socket.io, passando o objeto http. Depois iremos apresentar uma mensagem a indicar que um Utilizador está ligado sempre que for detetada uma nova ligação ao socket.

var app = require ( 'express' ) ( ) ; var http = require ( 'http' ) .Server ( app ) ; var io = require ( 'socket.io' ) ( http ) ; app.get ( '/' , function ( req, res ) { res.sendFile ( __dirname + '/index.html' ) ; } ) ; io.on ( 'connection' , function ( socket ) { console.log ( 'Utilizador ligado' ) ; } ) ; http.listen ( 3000 , function ( ) { console.log ( 'Chat ativo no porto *:3000' ) ; } ) ; var app = require('express')(); var http = require('http').Server(app); var io = require('socket.io')(http); app.get('/', function(req, res){ res.sendFile(__dirname + '/index.html'); }); io.on('connection', function(socket){ console.log('Utilizador ligado'); }); http.listen(3000, function(){ console.log('Chat ativo no porto *:3000'); });

No index devem adicionar o seguinte código antes do head

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js" ></ script > < script > var socket = io ( ) ; </ script > <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js"></script> <script> var socket = io(); </script>

Emitir Eventos

A ideia principal por trás do Socket.IO é a possibilidade de enviar e receber eventos. Para tal, no form vamos emitir a string "chat message" para depois "apanhar" no código e sabermos que alguém escreveu algo.

< script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js" ></ script > < script src = "https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.js" ></ script > < script > $ ( function ( ) { var socket = io ( ) ; $ ( 'form' ) .submit ( function ( ) { socket.emit ( 'chat message' , $ ( '#m' ) .val ( ) ) ; $ ( '#m' ) .val ( '' ) ; return false ; } ) ; } ) ; </ script > <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.js"></script> <script> $(function () { var socket = io(); $('form').submit(function(){ socket.emit('chat message', $('#m').val()); $('#m').val(''); return false; }); }); </script>

No index.js iremos ter o seguinte código:

io.on ( 'connection' , function ( socket ) { socket.on ( 'chat message' , function ( msg ) { console.log ( 'mensagem: ' + msg ) ; } ) ; } ) ; io.on('connection', function(socket){ socket.on('chat message', function(msg){ console.log('mensagem: ' + msg); }); });

Voltem a executar o comando node . e experimentem escrever uma mensagem no form do chat para ver se a mesma aparece no terminal.

Se tudo funcionar, parabéns, pois já têm a primeira parte de comunicação do socket.

Parte 2 - broadcast de mensagens

Tal como referido, nesta parte vamos mostrar o código que será usado para fazer broadcast das mensagens para que estas sejam apresentadas a todos os que estão ligados ao chat (servidor). Para esse efeito o Socket.IO disponibiliza a função io.emit que pode ser usada da seguinte forma:

io.emit ( 'evento' , { for: 'para_todos' } ) ; io.emit('evento', { for: 'para_todos' });

Por exemplo, se pretenderem enviar uma mensagem para todos podem usar a seguinte função.

io.on ( 'connection' , function ( socket ) { socket.broadcast.emit ( 'Ola' ) ; } ) ; io.on('connection', function(socket){ socket.broadcast.emit('Ola'); });

Se pretenderem que quem envia também recebe a mensagem devem usar a função:

io.on ( 'connection' , function ( socket ) { socket.on ( 'chat message' , function ( msg ) { io.emit ( 'chat message' , msg ) ; } ) ; } ) ; io.on('connection', function(socket){ socket.on('chat message', function(msg){ io.emit('chat message', msg); }); });

Do lado do cliente, quando é capturado o evento "chat message",

< script > $ ( function ( ) { var socket = io ( ) ; $ ( 'form' ) .submit ( function ( e ) { e.preventDefault ( ) ; socket.emit ( 'chat message' , $ ( '#m' ) .val ( ) ) ; $ ( '#m' ) .val ( '' ) ; return false ; } ) ; socket.on ( 'chat message' , function ( msg ) { $ ( '#messages' ) .append ( $ ( '<li>' ) .text ( msg ) ) ; } ) ; } ) ; </ script > <script> $(function () { var socket = io(); $('form').submit(function(e){ e.preventDefault(); socket.emit('chat message', $('#m').val()); $('#m').val(''); return false; }); socket.on('chat message', function(msg){ $('#messages').append($('<li>').text(msg)); }); }); </script>

O resultado deverá ser o seguinte:

E está feito. Se tudo estiver corretamente "programado", parabéns,pois, acabaram de desenvolver um chat com base na biblioteca Socket.IO.

