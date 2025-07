Aprenda a programar em Python este verão (Parte III)

Atualmente são muitas as linguagens de programação ao dispor dos programadores e curiosos pela “arte” de programar. No entanto, segundo o ranking das mais populares, o Python é a mais popular. Este verão vamos publicar alguns tutoriais para começar a aprender esta poderosa linguagem.

Havendo ainda 2 versões do Python (2 ou 3), a questão que se coloca é qual versão escolher? A resposta é simples! Para novos projetos ou para aprenderem, usem o Python 3.10 ou superior. É mais moderno, seguro e compatível com as bibliotecas mais recentes.

Python 2 vs Python 3

Característica Python 2 Python 3 Suporte oficial Terminou em 2020 Ainda tem suporte ativo Atualizações e melhorias Não recebe novidades Recebe melhorias regularmente Compatibilidade futura Já não é recomendado Totalmente suportado Bibliotecas e ferramentas Cada vez menos compatíveis Suporte total e atual

Apenas em casos muito específicos, como manutenção de projetos antigos que ainda o utilizam. Mesmo assim, o ideal é atualizar para Python 3 assim que possível.

Exemplo de algumas mudanças entre versões

1. print

print "Olá" #Python 2 print ( "Olá" ) #Python 3 print "Olá" #Python 2 print("Olá") #Python 3

2. Divisão de inteiros

5 / 2 → 2 #Python 2 5 / 2 → 2.5 #Python 3 5 / 2 → 2 #Python 2 5 / 2 → 2.5 #Python 3

3. xrange() vs range()

xrange() só existe em Python 2 (mais eficiente para grandes loops). Em Python 3, range() faz o mesmo papel.

4. input()

raw_input ( "Nome: " ) #Python 2 input ( "Nome: " ) #Python 3 raw_input("Nome: ") #Python 2 input("Nome: ") #Python 3

5. Unicode (caracteres especiais)

u "Olá" #Python 2 "Olá" ( já é Unicode ) #Python 3 u"Olá" #Python 2 "Olá" (já é Unicode) #Python 3

Exemplo completo

# Python 2 print "Olá" nome = raw_input ( "Qual é o teu nome? " ) print "Bem-vindo," , nome print "5 / 2 =" , 5 / 2 # resultado: 2 # Python 3 print ( "Olá" ) nome = input ( "Qual é o teu nome? " ) print ( "Bem-vindo," , nome ) print ( "5 / 2 =" , 5 / 2 ) # resultado: 2.5 # Python 2 print "Olá" nome = raw_input("Qual é o teu nome? ") print "Bem-vindo,", nome print "5 / 2 =", 5 / 2 # resultado: 2 # Python 3 print("Olá") nome = input("Qual é o teu nome? ") print("Bem-vindo,", nome) print("5 / 2 =", 5 / 2) # resultado: 2.5

E por hoje é tudo. Este é mais um tutorial sobre Python e tentaremos trazer novos tutoriais semanais. Para isso, contamos com todos os que queiram colaborar nesta rubrica, partilhando o seu know how sobre esta linguagem.

Podem enviar os vossos tutoriais para ppinto@pplware.com. Num próximo artigo iremos aprender algumas operações básicas… estejam atentos!