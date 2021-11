DogPhone permitiu que o cão de uma investigadora a contactasse por vídeo

O ano de 2021 tem dado a conhecer vários conceitos que, até aqui, não pareciam possíveis. Agora, junta-se à lista o novo DogPhone, um projeto desenvolvido para permitir aquilo em que provavelmente está a pensar: o cão contactar o seu dono.

A ideia do aparelho surgiu na Escócia, pela dona de um labrador de 10 anos.

Embora já existam muitos aparelhos domésticos inteligentes concebidos, especificamente, para dar aos seres humanos mais controlo sobre o ambiente das suas casas e uma visão alargada daquilo que se passa com os seus animais, enquanto estão sozinhos, Ilyena Hirskyj-Douglas foi mais além e quis testar a forma como os cães podem interagir com a tecnologia.

A investigadora da University of Glasgow, na Escócia, desenvolveu o DogPhone, um aparelho composto por uma pequena bola equipada com um sensor associado a um portátil. Este era entregue ao seu animal de estimação quando ela saía de casa por períodos de tempo mais longos. Quando o cão movesse essa bola, o “telefone” iniciava uma chamada de vídeo para o dono. Por outro lado, mover a bola também podia permitir que o cão atendesse uma chamada.

O DogPhone, que não se destina a uso comercial ou distribuição, foi utilizado durante várias semanas, e desenvolvido para estudar a forma como os cães experienciam a tecnologia, bem como para inovar a facilidade de utilização.

Há já bastante tempo que construo dispositivos para o meu cão e muitos outros cães. Penso que muitos destes dispositivos são realmente importantes para dar aos cães escolhas ou opções.

Disse Hirskyj-Douglas, num vídeo publicado no YouTube.

No mesmo vídeo, a investigadora revelou que, aquando do desenvolvimento do DogPhone, procurou estudar e melhorar a experiência do utilizador, focando-se nos cães.

Embora gostasse de receber as chamadas do seu animal de estimação, Zack, um labrador de 10 anos, Hirskyj-Douglas revelou que, pela habituação que criou ao horário que o cão escolhia para lhe ligar, ficava ansiosa quando ele não o fazia, especulando que pudesse estar a acontecer alguma coisa em casa.

Das várias perguntas que surgem relativamente ao DogPhone desenvolvido pela investigadora, a que se impõe pretende perceber se os cães entenderiam, efetivamente, que estariam a fazer uma chamada para o dono. Ainda assim, Hirskyj-Douglas considera que os cães podem realmente aprender a usar a tecnologia, tirando proveito dela.

Leia também: