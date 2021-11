Forza Horizon 5 é o maior lançamento da Xbox com mais de 10 milhões de jogadores

O dia 5 de novembro marcou a data de lançamento do novo e tão aguardado jogo Forza Horizon 5, desenvolvido pela Xbox Game Studios. Apenas alguns dias depois da sua chegada, já as notícias davam conta do sucesso em que se estava a tornar, pois contava com impressionantes 4,5 milhões de jogadores no seu lançamento.

Mas se esse valor impressiona, as mais recentes notícias mostram que o sucesso não foi 'fogo de vista' ou algo como uma 'curiosidade momentânea de lançamento'. Os detalhes indicam então que Forza Horizon 5 já é o maior lançamento da história da Xbox, com mais de 10 milhões de jogadores.

Forza Horizon 5 é o melhor lançamento da Xbox

O jogo Forza Horizon 5 chegou há muito pouco tempo e tudo já fazia prever que o novo lançamento da criadora Xbox Game Studios seria um verdadeiro sucesso. No entanto, agora foi a própria marca que revelou os números oficiais e indica que o jogo já conta com mais de 10 milhões de jogadores, destacando o esmagador recorde!

Deste total de jogadores, cerca de 4,5 milhões jogam o jogo na sua versão para PC. Desta forma mais de 5,5 milhões de jogadores vivem toda a experiência de Forza Horizon 5 através das consolas Xbox Series X e Series S.

Recordamos que, no dia do lançamento, o número de jogadores em simultâneo neste novo título dos estúdios Xbox, era o quadruplo dos de Forza Horizon 4.

Esta é uma verdadeira aventura imperdível sobre rodas onde os jogadores encontram muita diversão, competição e desafios através dos melhores carros do mundo. Aqui no Pplware já tivemos a oportunidade de testar e analisar o jogo Forza Horizon 5, o qual obteve uma pontuação de 9,2/10. Pode ler a nossa análise completa aqui.