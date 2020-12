Tutorial Node.js: REST API (calculadora simples)

O Node.js é uma das linguagens de programação mais versáteis da atualidade. Com a possibilidade de adicionar pacotes (packages), facilmente construímos aplicações e serviços poderosos.

Hoje vamos aprender como criar uma API com funções básicas de calculadora.

Além das características que já revelamos, é importante destacar ainda que o Node.js é orientado a eventos de I/O uma vez que tem disponíveis vários módulos que permitem trabalhar com recursos de I/O no servidor.

O Node.js tem também suporte para vários protocolos como, por exemplo, HTTP, HTTPS, DNS, WebSockets, etc e segue o modelo não bloqueante, ou seja, os pedidos serão feitos e entregues quando estiverem prontos. …

O que significa CRUD?

CRUD são as siglas para Create, Read, Update e Delete. Estas são as quatro operações básicas utilizadas em bases de dados relacionais (RDBMS).

A abreviação CRUD mapeada para o padrão ISO/SQL:

Create — INSERT

Read — SELECT

Update — UPDATE

Delete — DELETE

Arquitetura REST

REST — REpresentational State Transfer é um modelo de arquitetura que usa o protocolo HTTP para comunicação para GET, POST, PUT e DELETE. Existem várias representações para apresentar um recurso como, por exemplo, XML, JSON, sendo que este último é o mais usado. Saber mais aqui.

Vamos começar a programar uma API

Passo 1) Instalar o Node.js no Ubuntu e derivados

sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs

Passo 2) Criar diretório para projeto

mkdir calculadora cd calculadora mkdir calculadora cd calculadora

Passo 3) Iniciar o projeto

npm init npm init

No final será criado o ficheiro package.json. Este ficheiro guarda informações sobre o projeto e também sobre as dependências (pacotes) do mesmo.

Passo 4) Instalação de pacotes necessários

hapi — framework para criação de apps web.

npm install — save hapi npm install — save hapi

Passo 5) Criar servidor (com Node.js)

Para começar vamos criar o ficheiro index.js (indicado no package.json)

touch index.js touch index.js

Dentro do nosso ficheiro, associamos as dependências instaladas anteriormente (hapi) e inicializamos aapp.

// Framework hapi.js const Hapi = require ( 'hapi' ) ; // Máquina e Porto Lógico const host = 'localhost' ; const port = 3000 ; // Criação do Servidor const server = Hapi.Server ( { host: host, port: port } ) ; // Iniciar servidor const init = async ( ) = > { await server.start ( ) ; console.log ( "Server up no porto: " + port ) ; } // Inicialização da App init ( ) ; //Framework hapi.js const Hapi = require('hapi'); // Máquina e Porto Lógico const host = 'localhost'; const port = 3000; // Criação do Servidor const server = Hapi.Server({ host: host, port: port }); // Iniciar servidor const init = async () => { await server.start(); console.log("Server up no porto: " + port); } //Inicialização da App init();

Para iniciar a app devem executar o comando:

node index.js node index.js

Vamos agora criar um about da app. Para tal adicionem o seguinte código a seguir ao init

server.route ( { method: 'GET' , path: '/calculadora/about' , handler: function ( request, h ) { var data = { msg: 'API Calculadora' } ; return data; } } ) ; server.route({ method: 'GET', path: '/calculadora/about', handler: function (request, h) { var data = { msg: 'API Calculadora' }; return data; } });

Façam o teste via POSTMAN.

Organização da Aplicação (MVC)

A nossa aplicação deverá seguir o “design” MCV. M de Model (código para o nosso modelo de base de dados), V de View (layout) e C de controllers (parte lógica da app (Como a app lida com as solicitações recebidas e as respostas enviadas). Existem também as Routes que indicam ao cliente (browser ou app mobile) qual o controller a usar, de acordo com o url/path solicitado.

Criar Routes

$ mkdir routes $ cd routes $ touch routes.js $ mkdir routes $ cd routes $ touch routes.js

No ficheiro index.js, antes do init(), devem invocar o ficheiro de routes.

const Hapi = require ( 'hapi' ) ; const host = 'localhost' ; const port = 3000 ; const server = Hapi.Server ( { host: host, port: port } ) ; const init = async ( ) = > { await server.start ( ) ; console.log ( "Server UP no porto: " + port ) ; } // Definir routes require ( './routes/routes' ) ( server ) ; init ( ) ; const Hapi = require('hapi'); const host = 'localhost'; const port = 3000; const server = Hapi.Server({ host: host, port: port }); const init = async () => { await server.start(); console.log("Server UP no porto: " + port); } //Definir routes require('./routes/routes')(server); init();

Ficheiro routes completo com as operações básicas da calculadora.

Depois de criada a app e colocada em execução, podemos facilmente testar todas as operações via browser ou POSTMAN.

E está feito! Agora basta que haja ideias para desenvolver APIs com outros propósitos. Como viram a programação nem é assim tão difícil e com a vantagem do código poder ser usada em qualquer app para qualquer dispositivo.

