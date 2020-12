Martha Is Dead, jogo psicológico que promete mexer o jogador

Os estúdios italianos da LKA encontram-se a trabalhar no projeto, Martha is Dead, um jogo que segundo os seus responsáveis promete trazer emoções fortes aos jogadores.

Trata-se de um thriller psicológico em desenvolvimento para as consolas de Nova Geração.

Dos produtores do jogo The Town of Light, os estúdios italianos LKA, encontram-se a desenvolver Martha is Dead. Numa primeira abordagem, parece que os estúdios italianos têm um forte direcionamento para jogos mais densos psicologicamente e que envolvam o jogador de uma forma mais emocional.

Martha is Dead será um thriller psicológico que vai decorrer na primeira pessoa, ou seja, colocando o jogador a vivenciar as experiências pelos olhos do personagem.

O jogo decorre na Toscânia, uma província no interior de Itália, em plena 2ª Grande Guerra Mundial, enquanto os Aliados e as forças do Eixo se confrontavam em solo italiano.

O jogo começa quando é encontrada na margem de um lago, o corpo de uma rapariga jovem, que se vem a descobrir ser Martha. Segundo os indícios encontrados no local, Martha morreu de afogamento, mas existem ainda sugestões de violação.

Martha tinha uma irmã gémea que vai sofrer as repercussões da sua morte de uma forma particularmente intensa e inquietante, levando o jogador numa viagem pelos meandros do terror psicológico da perda de uma irmã gémea. Tudo isto, enquanto a guerra se aproxima.

Os estúdios LKA encontram-se a desenvolver Martha is Dead com recurso ao Unreal Engine 4, e o jogo apresentará locais reais no decorrer da história, assim como eventos históricos ocorridos na altura. Tudo isto será embebido por superstições e folclore locais para adensar ainda mais a jogabilidade que só por si já será complexa, uma vez que vamos encontrar a irmã de Martha num profundo estado de desequilibro psicológico.

“Martha is Dead representa um enorme passo em frente para os estúdios LKA,” referiu Luca Dalco, Fundador dos estúdios LKA “Este é um jogo que combina tudo o que aprendemos no passado com The Town of Light com a possibilidade de tirar partido do poder brutal dos PCs modernos e das consolas de Nova Geração. Martha is Dead é uma viagem psicologicamente intensa, repleta de reviravoltas e que esperamos que os nossos fãs apreciem quando sair em 2021.”

Martha is Dead chega apenas em 2021 à PlayStation 5, Xbox Series X e PC.