Como reencaminhar chamadas no Android e iPhone?

Vai de férias e quer encaminhar as chamadas que chegam ao seu telefone, temporariamente, para um colega que o está a substituir? Sim, este é apenas um dos vários cenários. Mas hoje mostramos como pode reencaminhar chamadas que lhe caem no telefone para outro número. A dica mostra passo a passo no Android e no iOS.

O sistema hoje é simples e pode, com dois ou três toques ativar a passagem da chamada para outro número.

Por vezes utilizamos esta opção para passar a chamada para o escritório, quando não estamos em condições de atender. Contudo, existem variados cenários que podem tirar proveito desta opção.

Encaminhamento de chamadas no Android

Configurando o encaminhamento de chamadas

Para configurar o encaminhamento de chamadas no seu dispositivo Android, siga estas etapas:

Vá para as Definições : encontre “ Aplicações ”, depois “ Configurações de aplicações (no nosso caso Samsung) e selecione “ Definições de chamada ”.

: encontre “ ”, depois “ (no nosso caso Samsung) e selecione “ ”. Opção Serviços suplementares : dentro verá a opção Desvio de chamadas .

: dentro verá a opção . Escolha a opção de Desvio de chamadas: dentro deste menu existem 4 opções: Sempre; Quando ocupado; Quando não atendido; Se incontactável.



Veja agora em imagens:

Para cancelar, como pode ver na última imagem, basta ir a:

Desvio de chamadas: e nas 4 opções: Sempre; Quando ocupado; Quando não atendido; Se incontactável.



Usar o botão cancelar para terminar com o desvio da chamada.

Reencaminhamento de chamadas no iPhone

Configurar o reencaminhamento de chamadas

Para configurar o reencaminhamento de chamadas no iPhone, siga estes passos:

Vá a Definições > Telefone > Reencaminhamento de chamadas. Ative “Reencaminhamento de chamadas”. O aparece na barra de estado quando o reencaminhamento de chamadas está ativado. Em modelos com Dual SIM, selecione um número.

Agora em imagens:

Para desativar, basta desligar o reencaminhamento.

No iPhone a opção é única, ao passo que no Android pode diferenciar o tipo de reencaminhamento.

Pronto, agora pode ir de férias que as chamadas dos seus colaboradores, clientes, fornecedores.... as importantes, vá, não se vão perder e alguém vai tratar do assunto.