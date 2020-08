Use o Keynote Live no iPhone e iPad para partilhar apresentações via web

A Apple tem imensas ferramentas que são gratuitas e simples de utilizar. Muitos destes recursos são comuns a muitas plataformas, mas se estamos dentro do ecossistema da empresa, para quê usar ferramentas de terceiros? Assim, a nossa sugestão de hoje é usar o Keynote Live no iPhone e iPad para partilhar apresentações via web.

Basicamente é poder transmitir para todo o mundo, uma apresentação que faça no seu Keynote.

Transmitir uma apresentação para qualquer parte do mundo

Sim, a ideia é usar o Keynote, a ferramenta para criar apresentações da Apple, para transmitir essa mesma apresentação através de um endereço web. Podemos partilhar para os convidados que queremos a ver o trabalho, podemos ter palavra-passe de acesso à transmissão e sabemos quantas pessoas estão a ver o direto.

Numa altura em que as aulas vão começar em breve e poderemos ter os alunos em casa, esta ferramenta pode ser mais um trunfo.

Keynote Live para partilhar apresentações via web

Esta dica pode ser interessante para, de forma simples, fazer uma apresentação através do seu iPhone, ou iPad (também pode usar nos Macs), e partilhar com quem estiver a seguir através do link. Isto é, pode ser qualquer pessoas onde quer que esteja, desde que tenha o link e seja convidada a ver.

1.º Passo: Use a app Keynote no seu iPhone ou iPad.

Se não a tiver instalada no seu iOS, faça o download, a app é gratuita.

2.º Passo: Depois de abrir a app e de ter já a sua apresentação feita, selecione o trabalho que deseja reproduzir na Internet. Isso abrirá o seu ficheiro de apresentação.

3.º Passo: Agora, toque na opção “mais” localizada no canto superior direito do menu, conforme mostrado na imagem abaixo.

4.º Passo: Aqui, toque em Usar o Keynote Live localizado logo abaixo da opção Imprimir.

5.º Passo: De seguida, para uma breve explicação, a app mostrará algumas dicas. Portanto, para avancar clique em Continuar para prosseguir para a próxima etapa.

6.º Passo: No menu do Keynote Live, basta tocar em Convidar espectadores… para abrir o menu de partilhas do iOS. Agora, poderá convidar os seus contactos.

No entanto, provavelmente também muito interessante, poderá partilhar de outra forma. Para isso clique em Mais opções para ter mais controlo sobre quem vê a sua apresentação.

Partilhe do iPhone localmente ou partilhe pelo mundo, mas com segurança

7.º Passo: Conforme poderá ver, aqui existe um link para que possa partilhar a sua apresentação via web. Para isso basta copiar o link e colar em qualquer lugar. Além disso, se desejar proteger ainda mais a sua apresentação, tem a opção de adicionar uma palavra-passe que será necessária para participar.

8.º Passo: Agora, volte ao menu do Keynote Live e clique em Reproduzir agora quando estiver pronto para transmitir a apresentação dos slides.

Assim, feito este processo, deverá estar a passar a apresentação para qualquer parte do mundo que siga o seu link.

É importante notar que qualquer pessoa com o link para a sua apresentação não pode ver os slides até que a apresentação seja iniciada. Só assim as imagens poderão ser vistas. Até ao momento de início, os espectadores verão a mensagem “O apresentador ainda não iniciou a reprodução do diaporama”.