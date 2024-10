Dica: o WhatsApp tem três câmaras ocultas muito úteis. Veja como usar!

Na sua maioria, as aplicações procuram facilitar a vida aos utilizadores. No largo leque de recursos que o WhatsApp oferece, destaque para três câmaras ocultas, que podem ser muito úteis, especialmente na correria do dia a dia. Descubra como usá-las!

Conforme dados da Statista, com base no número de utilizadores ativos mensais, em abril de 2024, o WhatsApp era a aplicação móvel de mensagens mais popular, mundialmente.

Considerando esta posição, o serviço de mensagens trabalha para fidelizar os utilizadores, procurando oferecer cada vez mais funcionalidades, relacionadas com as mensagens de texto e de vídeo, o envio de ficheiros e documentos, e o contacto online entre as pessoas, no geral.

De entre os muitos recursos que vamos conhecendo por aqui, o WhatsApp possui três câmaras, além da que todos devem já conhecer, que podem ser ativadas de forma muito simples.

De ressalvar que a câmara principal, que é aquela que todos devem já conhecer, recebeu uma novidade, no iOS, recentemente. O serviço de mensagens permite, agora, escolher entre várias opções de zoom.

Além dessa, existem outras câmaras, que podem servir para fazer vídeos e até digitalizar texto, sem sair da aplicação.

Saiba como usar as câmaras ocultas do WhatsApp

#1 - Gravar vídeos estáveis sem as mãos

Para chegar a esta segunda câmara, disponível no iOS e no Android, basta abrir a conversa que desejar e clicar continuamente no ícone da câmara.

Quando fizer isto, abrir-se-á a gravação, por via da qual pode gravar um vídeo. Caso queira, pode bloquear a gravação e fazê-la sem mãos, arrastando o ícone da câmara para cima, em direção ao cadeado.

Pode virar a câmara ou apagar o vídeo.

Quando clicar na seta verde, o vídeo será enviado em forma de "balão", diferente dos que grava com a câmara do WhatsApp, normalmente.

#2 - Câmara para digitalizar texto no iOS

Esta funcionalidade do WhatsApp no iOS não é óbvia e é preciso seguir alguns passos para chegar à câmara que permite digitalizar um texto.

Primeiro, abra a conversa para a qual quer enviar a digitalização. Depois, pressione continuamente a barra de conversação até surgir a opção Preenchimento automático. Clique nesta e selecione Ler texto.

Após a câmara abrir, foque sobre o texto que quer ver digitalizado e aguarde, para que a aplicação o reconheça. Clique em Inserir e et voilà.

Como acontece em qualquer digitalização, para que esta fique correta, certifique-se de que o conteúdo está legível.

#3 - Acesso direto à câmara do WhatsApp no Android

Esta última câmara oculta está disponível, apenas, no Android, e permite aceder à câmara do WhatsApp a partir do ecrã inicial.

Para ativar, prima continuamente o ecrã inicial do seu smartphone, selecione o menu Widget e deslize até encontrar o WhatsApp. Quando encontrar o ícone, selecione Câmara do WhatsApp e clique em Adicionar.

Agora, sempre que quiser aceder, rapidamente, à câmara do WhatsApp, para enviar um vídeo ou fotografia para o grupo de amigos ou família, será muito mais simples. Da nossa experiência, o widget falhou algumas vezes até ser adicionado ao ecrã, pelo que tivemos de repetir o processo.

Efetivamente, estas alternativas de câmaras ocultas facilitam a utilização do WhatsApp e tornam mais simples o envio de mensagens pelo serviço.