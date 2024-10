BYD bate a Tesla nas receitas num trimestre muito concorrido entre estes gigantes

O mercado dos carros elétricos é, atualmente, um dos mais aguerridos e competitivo. Para além das marcas tradicionais, as novas concorrentes querem conquistar o seu espaço e assumir a liderança. Após vermos a Tesla a destacar-se, temos agora a BYD, que bateu a empresa americana na receita.

BYD bateu a Tesla nas receitas neste trimestre

A BYD registou um aumento de 11,5% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2024. Isto acontece ao manter o forte impulso de vendas. O lucro líquido subiu para 11,6 mil milhões de yuans (1,5 mil milhões de euros) no trimestre de julho a setembro. Nos primeiros nove meses, o lucro líquido aumentou 18,1%, para 25,2 mil milhões de yuans.

Com a receita do terceiro trimestre a aumentar 24% em termos homólogos, para 201,1 mil milhões de yuans (26 mil milhões de euros), a receita trimestral da BYD ultrapassou pela primeira vez a Tesla, cuja receita para o trimestre de julho a setembro atingiu os 23,2 mil milhões de euros. A Tesla ainda superou a BYD em termos de vendas de carros elétricos a nível global de julho a setembro.

Com os veículos representaram mais de um terço das vendas totais de elétricos na China, a BYD bateu o recorde de vendas mensais em setembro. As suas vendas trimestrais também atingiram um novo máximo no terceiro trimestre.

China ainda é um mercado importante nos elétricos

A empresa também liderou o crescimento com descontos agressivos nos seus modelos mais vendidos. O seu melhor trimestre foi impulsionado principalmente pelo forte crescimento das vendas de híbridos plug-in, que aumentaram 75,6% no ano, para 685.830 unidades no terceiro trimestre, graças à sua última geração de tecnologias poupam mais nos custos de combustível para os utilizadores.

Em comparação, o crescimento das vendas de veículos elétricos puros (em vez de híbridos) da BYD abrandou para 2,7%, para 443.426 unidades no trimestre, e tem perdido quota no segmento de veículos elétricos para outros rivais de veículos elétricos na China.

A BYD, que ainda vende mais de 90% dos seus automóveis na China, estabeleceu uma meta de vendas anuais mais elevada para este ano. Quer duplicar as exportações para 450 mil veículos, uma revisão em baixa do índice anual. Lidera a entrada nos mercados europeus, apesar de enfrentar tarifas adicionais. Vendeu 94.477 automóveis no estrangeiro no terceiro trimestre, um aumento de 32,6% face a 2023.