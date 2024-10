WhatsApp tem novidades no iOS: widget para o ecrã principal e mais opções de zoom

Na sua mais recente atualização para o iOS, o WhatsApp apresenta um novo widget para o ecrã principal, para facilitar o acesso às conversas, bem como mais opções de zoom para a câmara dentro da aplicação de mensagens.

O WhatsApp lança atualizações de forma muito frequente, apresentando melhorias no Android e iOS, conforme acompanhámos. Desta vez, as novidades chegam com a mais recente atualização do WhatsApp para iOS, com a versão 24.21.81.

O WhatsApp disponibilizou um novo widget para o ecrã principal, por via do qual os utilizadores poderão aceder mais facilmente às suas conversas Recentes, Favoritas, Faixadas ou Frequentes, bem como mais opções de zoom à câmara da app.

Aceda às suas conversas do WhatsApp mais rapidamente

Para adicionar o widget ao seu ecrã principal, precisa de atualizar a aplicação para a sua versão mais recente, para que este fique disponível.

Depois, clique continuamente no ecrã principal até os ícones e pastas começarem a "tremer", clique em Editar no canto superior esquerdo e selecione Adicionar widget. Procure o widget do WhatsApp e adicione-o.

Com o widget no ecrã principal, pode definir as conversas que aparecerão, clicando nele.

Além do widget, o WhatsApp trouxe uma novidade para a câmara da aplicação: mais opções de zoom.

Por ser uma atualização recente, é possível que nem todos os utilizadores tenham acesso às novidades, para já. Aliás, segundo o WhatsApp, estas serão lançadas ao longo das próximas semanas.

O primeiro passo é, sempre, assegurar que a aplicação está a correr na sua versão mais recente.