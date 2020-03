Sendo uma das ferramentas de comunicação mais usada, o WhatsApp tem conquistado os utilizadores e está presente na maioria dos smartphones que hoje são usados.

Esta popularidade traz algumas situações que não são cómodas e que podem trazer problemas. As notificações são um desses focos, mas facilmente pode ser configuradas. Veja como pode dominar este elemento essencial.

Controlar as notificações nesta app

Para uma correta e mais simples utilização de um smartphone, é essencial ter as notificações bem configuradas. Estas podem inundar o ecrã e torna-se contra producentes em certos cenários. Assim, e porque queremos ter máquinas fáceis de usar, é essencial ter esta parte sobre controlo.

No caso do WhatsApp, as notificações desta app podem ser feitas de várias formas e por várias vias. Para além das mensagens que surgem, temos ainda os alertas sonoros e até os visuais, com a utilização das luzes do ecrã.

São configurações simples de aplicar

Para alterar as configurações das notificações, de forma global, devem abrir as Definições do WhatsApp. Carreguem no menu superior e depois escolham a opção Notificações. Aqui têm todas as opções disponíveis para as notificações.

No primeiro caso, a opção Toque das notificações, definem o som que vai ser tocado sempre que uma nova for recebida nesta app. Ao carregarem surge a lista dos toques presentes e que podem ser escolhidos. Definam o que querem e este será automaticamente assumido.

Alertas úteis no WhatsApp

Na segunda opção temos acesso à vibração que será aplicada. Esta pode ser usada tanto no modo de silêncio como no de toque normal, dependendo do que estiver definido no smartphone. Podem carregar e escolher um dos 4 modos disponíveis.

Na definição seguinte, cujo nome é pouco intuitivo, vão definir a cor da luz de notificação que será mostrada sempre que uma nova notificação surgir. Mais uma vez podem carregar e escolher uma das 8 cores disponíveis para ser apresentada.

Aplicáveis a todas as mensagens do WhatsApp

Por fim, temos a escolha da utilização das notificações de alta prioridade. Estas vão sobrepor as notificações no ecrã e ser mantidas visíveis por mais tempo. Assim, os alertas têm mais impacto e vão ser mais visíveis.

A configuração destes pontos pode ser repetida várias vezes, ficando afetas às configurações gerais de mensagens, mas também aos grupos e às chamadas no WhatsApp. É desta forma simples, direta e centralizada que podem tomar o controlo de todas os alertas que o WhatsApp apresenta ao utilizador.