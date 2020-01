Dica: Como mudar o número de telefone associado à conta do Telegram

O Telegram tem conseguido o conquistar o seu espaço no complicado e competitivo mundo das apps de comunicação. Traz novidades que outros não apresentam e destaca-se pela sua segurança e facilidade de utilização.

Sendo a escolha de muitos, necessita de ter as configurações afinadas e prontas a usar. Hoje explicamos como é simples fazer a troca do número de telefone associado ao Telegram, um dos identificadores principais deste serviço.

Mudar o número de telefone do Telegram

Por vezes, não tão raras, necessitamos de mudar o número de telefone. Isto cria problemas aos serviços onde temos este registo feito, havendo a necessidade de fazer a troca, onde for possível. No caso do Telegram este é um processo simples, como vamos ver.

Comecem por abrir o menu do Telegram. Este é acessível no ícone com 3 traços, presente no canto superior esquerdo da aplicação. Uma vez ai, escolham a opção Configurações.

De seguida, e da lista de opções presentes, vão encontrar onde alterar o número de telefone. Esta não está identificada, mas é acessível carregando no número de telefone presente no topo, na área Conta.

O passo seguinte é perfeitamente identificado. Dá ao utilizador a possibilidade de Alterar o número, alertando que todos os seus dados vão passar a estar associados a este novo contacto de telefone.

Vai ser pedido que seja confirmada a alteração do número, revelando ao utilizador que todos os que tiverem o utilizador registado na agenda vão conseguir ver esse novo número de telefone. Claro que essa opção pode ser alterada.

O passo seguinte é o final deste processo todo. Só precisam de definir e escrever o novo telefone, escrevendo-o no campo presente para tal. Podem mudar o país ou o indicativo, terminando o processo carregando no símbolo do canto superior direito.

É possível manter os dados associados à conta

A terminar o processo, vai ser enviado um SMS para confirmar a alteração pedida e com um código de confirmação. Após este passo a alteração fica feita, sendo mantidos os dados do Telegram, associando-os a esse novo número.

Como podem ver, este é um processo simples e rápido. Podem a qualquer momento alterar este dado, mantendo todos os dados que têm no Telegram, sem perder nada do que receberam neste serviço de mensagens.