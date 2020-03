Google Fotos: dicas para manter as suas fotos e vídeos organizados

Agora que está com tempo disponível, poderá ser uma excelente altura para organizar a sua vida e as suas centenas de fotografias e vídeos. Provavelmente, se tem um Android, já terá tudo sincronizado no Google Fotos. No entanto, existem alguns ajustes que pode fazer para melhorar a organização.

Estas são algumas dicas.

Escolha o tamanho do upload de fotos e vídeos

Para upload automático das suas fotos existem duas opções: Alta qualidade e Qualidade original. Uma vez que a opção Alta qualidade tem armazenamento gratuito, esta será a opção mais interessante a escolher, caso não tenha nenhum plano de aumento de armazenamento.

Contudo, é importante referir que as fotografias com tamanho superior a 16 MP são redimensionadas automaticamente. Por outro lado, os vídeos superiores a 1080p serão também redimensionados.

Para tal deverá seguir os seguintes passos na aplicação no smartphone:

Aceder às Definições

Selecionar Cópia de segurança e sincronização

Em seguida, Tamanho do carregamento

E, finalmente, Alta Qualidade

Organize fotos por caras

O Google Fotos faz reconhecimento facial. Assim, pode ter todas as suas fotos organizadas com base na cara de uma pessoa.

Para que tenha esta funcionalidade a funcionar, deverá:

Aceder às Definições

Selecionar Agrupar caras semelhantes

E, por fim, ativar a opção Agrupamento facial

Depois disso, para aceder às fotos por cara, terá que:

Aceder a Álbuns

O primeiro dos álbuns a surgir é Pessoas

Este processo poderá ser relativamente demorado uma vez que todas as fotos serão analisadas e todas as caras serão reconhecidas. Depois do processo concluído, poderá editar o nome da pessoa para que depois, na pesquisa, possa simplesmente procurar pelo nome.

É importante referir ainda que caso tenha o Agrupamento facial ativo, o Álbum Pessoas não tenha ninguém. Deverá desativar, voltar a ativar e aguardar…

Sem espaço para guardar mais fotos e vídeos?

Se faz backup com qualidade original e ficar sem espaço de armazenamento, então, o backup das suas fotos será interrompido. Para que tal não aconteça, deverá:

Aceder à versão Web do Google Fotos

E abrir as Definições

Irá então surgir a opção Recuperar armazenamento que deverá selecionar

que deverá selecionar Finalmente, escolher Comprimir

Esta compressão, no entanto, irá assim passar as imagens originais para o formato de Alta qualidade.

Mantenha as suas fotos partilhadas através de uma conta de parceiro

Por fim, no Google Fotos pode partilhar fotos de pessoas específicas ou selecionar uma data da qual pretende partilhar todas as fotos. As fotos serão, dessa forma, partilhadas automaticamente e é criada uma cópia de segurança das mesmas na sua conta.

No Menu deverá selecionar a opção Adicionar conta de parceiro

Em seguida, selecionar o e-mail da pessoa pretendida para a partilha

Poderá optar por partilhar todas as fotos, fotos de pessoas específicas correspondentes a grupos de caras selecionadas ou, por outro lado, fotos a partir de determinado dia. O contacto da partilha deverá, além disso, receber um e-mail para confirmar que quer fazer parte da sua fototeca ou não.

