Tal como qualquer outra rede social, também o Instagram segue um algoritmo que procura descobrir o que mostrar aos utilizadores. Este nem sempre acerta e por vezes apresenta muito do que não interessa. Limpar parte do algoritmo no Instagram é simples e hoje mostramos como o podem fazer.

Ao contrário do TikTok, o Instagram não tem uma forma de limpar o perfil do utilizador e as suas escolhas. Esta é também uma rede de analisa as escolhas dos utilizadores para apresentar os melhores conteúdos. Limpar esta inteligência não é algo direto, mas qualquer um pode fazer e dar esse passo.

Limpar parte das propostas desta rede social

Uma das primeiras formas de ajudar o Instagram a esquecer as escolhas e as preferências dos utilizadores é dar-lhe uma ajuda direta. É possível indicar para cada das publicações apresentadas se a queremos ver ou não, para assim ter mais ou menos presentes no futuro.

Isso pode ser feito com o carregar nos 3 pontos em cada publicação e depois escolher a opção ocultar no menu que for apresentado. Podem também ajudar o Instagram se resolverem recusar as recomendações que o Instagram faz para os seus utilizadores.

O histórico do Instagram pode atrapalhar

Outra forma de ajudarem o Instagram a esquecer é com o eliminar das interações que o utilizador tenha feito com a rede social. Uma forma simples é deixar de seguir as contas que não estejam a apresentar conteúdo interessante e assim eliminar esta presença do feed.

Uma outra forma, esta um pouco mais trabalhosa, é eliminar o histórico de pesquisas. Esta é uma opção dentro das definições, que dá acesso às pesquisas realizadas pelo utilizador dentro do Instagram. No topo da lista das pesquisas está a opção para as eliminar.

Deve limpar o armazenamento e a cache da app

Uma última forma para conseguir limpar as recomendações do Instagram é feita fora da própria app desta rede social. Passa por eliminar todos os dados da app e assim obrigar a que tudo seja recomeçado para o utilizador, sem qualquer histórico passado.

Para o fazer, precisam de aceder às definições do Android e depois à área das apps instaladas no sistema. Aqui devem escolher o Instagram e depois, na zona dedicada a esta app, escolher o armazenamento. O passo seguinte é mesmo o eliminar da cache.

Estas são 3 medidas simples que podem usar para parte das recomendações do Instagram e assim ter publicações realmente interessantes. O sistema vai reaprender com o utilizador e assim escolher melhor o que apresentar. Ainda assim, há sempre a opção mais simples de remover a app desta rede e assim acabar de ver com os problemas do Instagram.