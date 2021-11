A mudança que tem chegado aos ecrãs dos smartphones permite que estes hoje sejam maiores e ocupem uma área ainda mais alargada. Isso levou a que as câmaras frontais estejam agora presentes por um pequeno buraco, conhecido como punch-hole.

Este orifício não tem nenhuma função particular, mas podemos inverter esta situação. Poderá ser uma área de informação, simples e direta, se bem explorada. Vamos por isso conhecer 4 apps que vão permitir tirar partido do punch-hole do seu smartphone Android.

As propostas que trazemos podem ser encontradas diretamente na Play Store da Google, sendo por isso simples de instalar e usar. Trazem para o punch-hole informação colorida, que na maior parte das propostas mostram o estado da carga da bateria e de energia.

#1 - Energy Ring - Universal Edition!

A primeira proposta chama-se Energy Ring - Universal Edition! e parece ser de todas a mais capaz. Ao mesmo tempo, esta será a que mais se torna específica para os smartphones onde pode ser usada pelos utilizadores.

Para além de se adaptar à utilização, sendo visível apenas quando é necessária, permite definir a espessura do anel que contorna o punch-hole. As cores e as formas estão pré-definidas e são simples de alterar pelos utilizadores.

#2 - Energy Ring - Battery Indicator

A segunda proposta que trazemos hoje é o Energy Ring - Battery Indicator, que dá ainda mais liberdade aos utilizadores e aos seus smartphones. O que mais se desataca é a possibilidade de podermos definir a posição do anel e de ter vários perfis.

Podem personalizar quase todos os parâmetros desta área de notificação de energia, desde a cor (light e dark mode). Ao carregar temos também uma animação que mostra isso mesmo, sendo diferente do que é usado nas situações de utilização e descarga.

#3 - Energy Ring - Camera Notch & Battery Indicator

A terceira proposta mantém o nome e as funcionalidades. O Energy Ring - Camera Notch & Battery Indicator segue a linha dps anteriores e permite posicionar o anel de alerta na posição que o utilizador quiser. Assim, adapta-se a qualquer punch-hole.

Outro pormenor que traz é a possibilidade de definirem o raio e a espessura do mesmo anel. Está assim ajustado a qualquer punch-hole e a qualquer smartphone. À parte disso, pode ainda ser usado para apresentar notificações, de forma discreta e simples.

#4 - Energy Ring - Battery Indicator & Camera Notch

A última proposta é o Energy Ring - Battery Indicator & Camera Notch, muito similar à proposta anterior. Tem uma baixa pegada de memória e por isso consome poucos recursos. Ajusta-se às definições de energia e poupa também nesta área.

De resto, tem as mesmas funcionalidades e as mesmas capacidades que a maioria das restantes apps. Simples de usar, torna-se útil para os smartphones que têm presente um punch-hole, algo cada vez mais comum nos modelos de smartphones que têm sido lançados.

Estas são apenas 4 opções de uma Play Store recheada de propostas. Para além do punch-hole, encontram também propostas para o notch e para outras formas mais incomuns, que foram sendo lançadas. Experimentem e digam qual a proposta que mais agradou. Se conhecerem outras, partilhem também nos comentários.