Xbox revela entradas de novembro de 2021 no Xbox Game Pass

Já são conhecidas quais as novidades que se juntam ao catálogo do Xbox Game Pass neste mês de novembro.

Venham conhecer aqui quais os jogos que chegam agora, tanto a consolas como PCs e que trazem algumas grandes surpresas.

A Xbox revelou recentemente o primeiro lote de jogos a juntar-se ao catálogo Xbox Game Pass para Consola, PC e Xbox Cloud Gaming neste mês de novembro, para quem tenha uma subscrição válida do serviço, claro.

Entre os jogos, encontram-se vários títulos que chegam no mesmo dia do lançamento, como Unpacking, Football Manager 2022, Football Manager 2022: Xbox Edition e Forza Horizon 5.

Novas aquisições do Xbox Game Pass

Minecraft: Java and Bedrock Editions - Já disponível: PC

Unpacking (ID Xbox) - Disponível hoje: Consola, PC e Cloud

It Takes Two (EA Play) - 4 de novembro: Consola, PC & Cloud

Kill It with Fire (ID Xbox) - 4 de novembro: Consola, PC e Cloud

Football Manager 2022 - 9 de novembro: PC

Football Manager 2022: Xbox Edition - 9 de novembro: Consola, PC e Cloud

Forza Horizon 5 - 9 de novembro: Consola, PC e Cloud

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition - 11 de novembro: Consola

One Step from Eden (ID Xbox) - 11 de novembro: Consola e PC

Nesta lista agora apresentada, creio que terá de ser dado um claro destaque a três jogos.

Por um lado temos o regresso de Forza Horizon, com Forza Horizon 5 que desta feita é passado no belo país da América Central: México. Desde as praias paradisíacas, às montanhas mexicanas e passando pelos desertos, muita borracha está à espera para ser queimada pelos mais de 400 carros à nossa disposição.

Também de regresso, para uma nova época, encontra-se Football Manager 2022, o rei da estratégia futebolística. O jogo que é esperado todos os anos por milhares de treinadores de bancada, está a chegar a diretamente para o Xbox Game Pass.

Por fim, uma palavra para a chegada de Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, naquela que é uma viagem a um passado um pouco distante, mas que tanta alegria e prazer vai trazer, certamente.