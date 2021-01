A fuga de utilizadores do WhatsApp para plataformas como o Telegram ou o Signal é uma realidade. As mudanças nas políticas de partilha de dados com o Facebook arrastaram muitos para propostas mais seguras e mais focadas na privacidade.

As funcionalidades não param de chegar para garantir uma experiência de utilização similar. Para elevar ainda mais a oferta, o Telegram agora apresentou uma ajuda única para facilitar a mudança e manter o histórico. Passa a ser possível importar as conversas do WhatsApp.

Aproveitar a novidade do Telegram

Uma das consequências de mudar do WhatsApp para o Telegram ou o Signal era a perda de conversas. Estas podiam ser exploradas, bem como os anexos, mas apenas num ficheiro de texto, que depois teria de ser aberto e lido de forma independente.

Como este não era o cenário esperado, a equipa do Telegram resolveu trabalhar numa solução. Assim e na versão que ontem foi disponibilizada, há uma nova opção presente para importar conversas do WhatsApp, Line e KakaoTalk.

Retirar as conversas do WhatsApp

Para usar esta nova opção devem abrir o WhatsApp na conversa que querem importar. Abram o menu (3 pontos verticais do lado direito) e abram a segunda área de opções. Aqui escolham Exportar conversa, o que abrirá as opções de partilha do sistema operativo móvel.

Aqui vão ver o Telegram como uma das opções possíveis, que devem naturalmente escolher. É agora que passam para a app de destino. Será mostrada a lista de contactos presentes no Telegram devem escolher o destinatário.

Importar as conversas é simples

Após concordarem será mostrado o progresso e uma mensagem de sucesso no final. Ao abrir vão encontrar as novas mensagens no final, não sendo arrumadas na data/hora certas. Ainda assim, estas vão ter presente uma indicação de que foi importada, com a data e hora original.

Este processo é similar tanto no Android como no iOS, funcionando nos dos sistemas. É uma ajuda essencial para quem quer mudar, mas manter toda a conversa que foi acumulando no WhatsApp ao longo dos anos. Os utilizadores agradecem e vão certamente usar na sua migração.