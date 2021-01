Os serviços de mensagens estão ao rubro com muitas mudanças. Se por um lado o WhatsApp está debaixo de fogo e a perder utilizadores, naturalmente que o Telegram e o Signal não param de crescer.

Para conseguir dar aos novos utilizadores as funcionalidades que estavam habituados, o Telegram tem-se adaptado. As novidades surgem a um ritmo elevado e agora há mais melhorias. Depois da importação de mensagens, há muitas mais melhorias

A forma como o Telegram tem reagido aos problemas do WhatsApp é interessante. Soube adaptar-se e receber os novos utilizadores com muitas novidades. A ideia é haver uma mudança transparente e que não tem impacto nos utilizadores.

As melhorias surgiram e a mais recente tem um foco específico. Falamos da possibilidade de importar conversas do WhatsApp e de outros serviços de mensagens diretamente para o Telegram. Assim, migração é ainda mais simples e mais direta.

Claro que há muito mais novidades e podemos começar pela capacidade de mover os Espaços e as Mensagens Salvas. Estas não vão ocupar espaço adicional no smartphone e assim libertam-no para outros arquivos. Como tudo é guardado na cloud, podem recuperar depois.

Também a remoção de mensagens, chamadas e ficheiros foi melhorada para os utilizadores. Estas podem agora ser removidas quer do smartphone do utilizador que de todos os participantes de um grupo. E porque o Telegram não guarda registos, estes desaparecem de vez.

Há também melhorias nas chamadas e no próprio reprodutor multimédia. Estas são de imediato visíveis e melhoram a usabilidade. No caso do Android, o Telegram garante também novas animações, que se tornam mais fluídas e mais agradáveis.

Estas novidades, e em especial a da importação de mensagens, está já disponível na mais recente versão do Telegram. Atualizem de imediato e tirem já proveito de tudo o que foi criado para melhorar ainda mais este serviço de mensagens.