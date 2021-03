Dica: O Windows 10 perdeu a hora? É muito simples acertar o relógio

Manter o Windows 10 afinado e ajustado para uma utilização no dia a dia não é complicado. Este sistema faz uma gestão quase automática da maioria dos seus componentes e serviços, para libertar os utilizadores.

Ainda assim, e em situações pontuais, existem problemas que o utilizador deve resolver. Muitas vezes parecem complicados e difíceis, mas na verdade são até muito simples de tratar e de resolver. Hoje explicamos como podem acertar a hora no Windows 10, de forma rápida.

Data e hora essenciais no Windows 10

Apesar de parecer um elemento não crítico, a data e a hora no Windows 10 é essencial. É sobre esta informação que o sistema consegue estar acertado e atualizado, garantindo que toda a informação está correta e acertada no tempo.

Assim, e com esta dependência, importa ter a hora sempre acertada. Basta este elemento falhar e até a navegação na Internet é afetada, impedindo assim de usar o Windows 10 da forma mais correta e desejada pelos utilizadores.

Acertar o relógio é muito simples

Caso o Windows 10 perca a hora ou a data, o utilizador pode obrigar o sistema a atualizar-se. Para isso vai usar um servidor de tempo (NTP), que tem sempre a hora certa e disponível para ser usada remotamente.

Comecem o processo de acertar o relógio do Windows 10 acedendo às Definições do sistema da Microsoft. Aqui dentro, e para avançarem com este processo, devem escolher a opção Hora e Idioma. Na nova área, devem depois escolher o separador Data e hora.

Mais informação para ajudar o utilizador

A opção que procuram para acertar a hora do Windows 10 está perto do final. Com o botão Sincronizar agora podem realizar todo o processo de forma automática. Este irá alertar o utilizador, mas mostrar também quando fez a última sincronização e qual o servidor usado.

Não deverá ser um processo que o utilizador realiza com frequência, mas está sempre disponível. Com o clicar de um simples botão, o relógio do Windows é acertado e este fica com a hora normalizada e certa.