Mesmo sendo um sistema fechado, o Windows 10 é completamente modular e pode ser configurado para qualquer situação que o utilizador necessite. São muitas as opções presentes e as que podem ser alteradas para o tornar ainda melhor.

Uma das funcionalidades mais usadas é a definição de quando este se desliga se não estiver a ser usado. É simples de definir e dá um controlo completo ao utilizador, sendo muito importante para conseguir poupar energia e até o próprio computador.

Controlar de forma final o Windows 10

Apesar de estar normalmente configurado, o Windows 10 deve ser ajustado para as necessidades do utilizador. Este poderá desligar o ecrã e posteriormente hibernar se não estiver a ser usado. Desta forma automática consegue poupar energia e recursos, sendo útil para o utilizador.

Esta configuração é simples de aplicar e está bem acessível para o utilizador. Este só precisa de saber que tempo quer manter a sua máquina ligada e ativa, pronta a ser retomada de imediato. Com essa ideia de tempo, só precisam de aplicar a configuração.

Forma de poupar energia e até recursos do computador

Para lhe acederem, devem abrir as Definições do Windows 10 e posteriormente, da lista de opções presentes, devem escolher a Sistema. Esta deverá abrir uma nova janela, onde o utilizador irá alterar as configurações de tempo para desligar o monitor e hibernar.

Nesta nova área, devem escolher o separador Energia e suspensão. Este dará acesso às definições que procuravam para alterar o tempo de atividade. Estas foram-se no Ecrã e na Suspensão, tanto nos momentos em que o PC está ligado à bateria ou ligado à tomada.

Primeiro é o ecrã e depois entra em suspensão

Aqui podem escolher desde 1 minuto até 30 minutos, sempre em intervalos crescentes. Esta definição aplica-se tanto para o Ecrã como para a Suspensão, ligado à corrente ou apenas na bateria. Só precisam sobretudo de indicar o tempo para desativar ou entrar em suspensão.

Desse momento em diante, sempre que abandonarem o Windows 10, este irá primeiro desligar o ecrã e posteriormente entrar no modo de suspensão, para assim poupar bateria e recursos do computador do utilizador. É uma funcionalidade conhecida, mas que agora está num novo local, muito mais acessível aos utilizadores.