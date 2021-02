Dica: Esta é a forma mais simples de fazer backup do Linux que tem no Windows 10

Uma das maiores mudança que a Microsoft trouxe com o Windows 10 foi a integração com o Linux. Mais do que uma simples app, existe agora uma distribuição completa e que se integra de forma completa com este sistema operativo.

Muitas mais novidades estão para chegar em breve, com uma interface gráfica prometida. Entretanto, e quem se habituou a usar esta nova ferramenta, certamente já não abdica dela. Para garantir que nada se perde, é importante fazer backup do Linux que tem no Windows 10.

Ter o Linux no Windows 10 dá ao utilizador uma possibilidade única de testar novidade e de aceder a ferramentas que até então não tinha. Esta integração ultrapassa o que era esperado pela maioria e é hoje uma parte essencial do Windows 10.

Distribuições Linux instaladas?

A maioria dos utilizadores terá apenas uma distribuição instalada. Claro que a Loja da Microsoft tem muitas mais ofertas que podem ser usadas, mas a que será padrão é mesmo o Ubuntu, que muitos conhecem já perfeitamente.

Antes de começar a fazer uma cópia de segurança, é preciso saber qual a distribuição a ser copiada. Para isso basta dar o comando:

wsl -l -v

Vão ver a lista presente e precisam apenas do nome dado na coluna Name.

Backup do Linux que tem no Windows 10

Este será um processo simples e rápido, mas essencial para terem uma cópia de segurança. Esta vai conter todos os ficheiros que existirem, bem como todas as apps instaladas e que tenham sido configuradas pelo utilizador.

Recorrendo apenas ao nome obtido antes, devem dar o seguinte comando:

wsl --export Ubuntu-20.04 backup_ubuntu_pplware.tar

O nome poderá mudar, devendo ser colocado o que estiver na lista e também o nome da cópia de ser definido pelo utilizador, devendo sempre ter a extensão tar.

Repor uma cópia de segurança do sistema

Sempre que necessitarem, provavelmente para tratar de um problema, podem fazer a reposição da cópia de segurança. Só precisam de indicar o nome que querem dar à distribuição, a localização final e depois o nome da cópia de segurança.

Este será um comando mais complicado, mas simples de entender:

wsl --import Ubuntu-20.04 C:\Users\psimo\AppData\Local\Packages\Ubuntu D:\backup_ubuntu_pplware.tar

No final, se repetirem o comando wsl -l -v vão ver a nova distribuição presente.

Esta é mesmo a forma mais simples de fazer backup do Linux que tem no Windows 10. Tal como fazem para todos os documentos e outros dados, este deve também ser preservado e mantido atualizado para garantir que estão salvaguardados.