Huawei pode adiar o lançamento da linha P50, diz jornal chinês

Os bloqueios impostos pela administração de Donald Trump à Huawei têm tido um impacto muito significativo no presente e futuro da gigante tecnológica. A marca teve que encontrar soluções, entre elas criar a sua própria loja de aplicações e também o seu sistema operativo para dispositivos móveis.

Ainda assim, a fabricante chinesa continua a investir em novos produtos e a linha P50 será a sua próxima grande aposta. No entanto, de acordo com um jornal chinês, a Huawei poderá adiar o lançamento desta série. E é provável que as medidas norte-americanas tenham alguma responsabilidade neste adiamento.

Devido a toda a tensão com o governo norte-americano, existem algumas incertezas em volta do futuro da Huawei. A marca chinesa tem tomado algumas medidas para contornar as limitações impostas pelos EUA e, recentemente, vendeu a sua subsidiária Honor, que já lançou o seu primeiro smartphone.

Para além disso, há ainda rumores de que a fabricante chinesa possa também vender as suas marcas premium P e Mate. Mas nada disto ainda é certo. No entanto a série P50 poderá ser a primeira a trazer o novo sistema operativo HarmonyOS da Huawei.

Lançamento do Huawei P50 poderá ser adiado

De acordo com o jornal chinês ITHome, a linha P50 da Huawei vai chegar ao mercado ainda no primeiro semestre deste ano, no entanto não será na data esperada.

Segundo uma reportagem do jornal local China Securities News, uma das fabricantes que produz componentes para a Huawei confirmou que tem produzido peças para a nova linha P50. No entanto também adianta que a quantidade de pedidos é bem menor comparativamente aos anos anteriores.

Esta declarações vão ao encontro de informações recentes de que a marca chinesa teria pedido aos fornecedores para reduzirem para metade a produção de componentes. A ordem seria para serem produzidas peças para cerca de 70 a 80 milhões de equipamentos em 2021, uma quebra de mais de 60% em relação a 2020.

Apesar de o motivo não ter sido referido, é possível que este esteja relacionado com as limitações impostas pelos EUA. A Huawei ficou impedida de comprar componentes e tecnologias norte-americanas, o que dificultou a produção dos seus smartphones, nomeadamente as linhas premium.

Uma outra fonte disse que o design do protótipo do P50 está pronto para a produção em massa. Os novos modelos são compostos pela versão básica, pelo P50 Pro e P50 Pro +. Terão um ecrã com muita qualidade, um novo sistema de câmaras traseiras e novos recursos para jogos. Quando ao processador, o Huawei P50 deverá trazer o Kirin 9000E e os outros modelos trarão os avançados chips Kirin 9000.

A Huawei tem um evento marcado para amanhã. dia 22 de fevereiro, onde será apresentado o novo dobrável Mate X2.

Leia também: