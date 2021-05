Uma das melhores novidades do Facebook nos últimos meses foi a chegada do dark mode, tanto ao desktop como às apps móveis. Este permite poupar energia, ao mesmo tempo que garante que os olhos dos utilizadores são menos castigados.

Com o dark mode em pleno funcionamento, surgiu agora uma situação anormal. Esta funcionalidade parece ter desaparecido e deixado de funcionar sem que se saiba a razão. Felizmente há uma forma simples de o trazer de volta e hoje mostramos como o pode fazer.

Problemas com o dark mode no Android?

São mais que conhecidas as vantagens do dark mode nos smartphones e no desktop. A sua importância é de tal forma grande que este parece um movimento que está firme e a ganhar cada vez mais tração junto das apps e dos programadores.

O Facebook já tem esta proposta presente, tanto no browser como nas apps móveis. Com presença forte no Android, muitos adotaram esta funcionalidade. Aparentemente, e do que tem sido relatado, este desapareceu. Veja como o pode ter de volta.

Falha nova na app do Facebook

Este problema não parece associado a uma versão ou a uma configuração específica. Assim, a forma de ter de volta o dark mode ao Facebook é simples. Em primeiro lugar devem confirmar que este modo está mesmo ausente. Para isso devem carregar nas 3 linhas horizontais verificar a presença desta opção no final.

Caso esteja ausente, é hora de chamar de volta o dark mode para o WhatsApp. Para isso deve abrir as Definições do Android e aceder depois à parte de Aplicações. Deve, naturalmente, procurar a app em que queremos agir, o Facebook.

Funcionalidade regressa de forma simples

Aqui dentro deve apenas ceder à área de armazenamento, para depois escolher a opção para eliminar dados que a app gerou. O Android irá perguntar ao utilizador se querem realizar esta ação, devendo ser respondido que sim.

Após este passo o dark mode deverá estar de volta e pronta a ser usado novamente. Deve encontrar novamente a opção nas definições do Facebook. No limite, e em caso de falha, pode também tentar usar a versão beta do Facebook, registando-se aqui.