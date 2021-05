A aplicação das novas regras do WhatsApp tem sido uma verdadeira confusão. As decisões avançam e recuam, sempre na tentativa de garantir que todos aceitam a sua implementação, mesmo que isso leve a que o serviço fique reduzido ou limitado.

Era esta a ideia da empresa do Facebook na sua decisão anterior. O dia 15 de maio era o limite e dai em diante os utilizadores iam começar a perder funcionalidades na sua conta. Essa decisão parece agora ter sido revogada, sem ser dada qualquer nova data.

Uma confusão criada pelas novas regras do serviço

Quando apresentou as novas regras de utilização do serviço, o WhatsApp foi claro. Estas deveriam ser aceites por todos os utilizadores para poderem continuar a usar o serviço de mensagens que o Facebook oferece aos utilizadores.

Desse momento em diante tentou mostrar que estas novas regras eram necessárias para o correto funcionamento do serviço. Além disso, estas não iriam quebrar a privacidade dos utilizadores, mesmo partilhando dados com as empresas ao usarem o serviço.

WhatsApp recua na decisão e não se perdem funcionalidades

Depois de alguns recuos nas suas decisões, acabou por marcar o dia 15 como limite para a aceitação das regras. Essa data chegou e nada parecia ir mudar. Essa posição está agora a ser contrariada, com uma mudança por parte do WhatsApp.

Segundo informou a imprensa, e colocou na sua página de suporte, “no momento, não temos planos para exibir esses lembretes de maneira persistente nem para limitar as funcionalidades da app”. Vão continuar “a exibir uma notificação no WhatsApp para fornecer mais informações sobre a atualização”.

Até quando se mantém a decisão do Facebook?

Do que foi revelado, esta decisão surge “após recentes discussões com várias autoridades e especialistas em privacidade”. Além disso, querem deixar claro que não vão limitar as funcionalidades do WhatsApp para aqueles que ainda não aceitaram a atualização.

Estas são excelentes notícias para quem ainda não aceitou as novas regras de utilização do Facebook. Os alertas vão continuar, mas agora com a certeza de que o WhatsApp vai continuar a funcionar em pleno. Resta saber, no entanto, até quando esta situação se vai manter.

Leia também