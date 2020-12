Dica: Como saber se alguém entrou na sua conta do Telegram

A segurança dos serviços de mensagens é um dos requisitos mais pedidos atualmente e um dos fatores tomados em conta na escolha destes. A evolução tem sido clara e cada vez mais mecanismos estão implementados, o que é muito positivo.

Claro que estes estão apenas focados na troca de mensagens e na proteção dos dados, mas há áreas que também importam controlar. Assim, importa saber se alguém entrou na sua conta, algo simples de confirmar no Telegram.

Detetar problemas de segurança

Por norma as preocupações de segurança deixam de lado alguns elementos básicos. Os utilizadores preocupam-se com a proteção das comunicações e com a possibilidade de serem escutados, deixando de lado a segurança física e do roubo de contas.

Estes últimos são por norma a causa dos maiores problemas, com as contas a serem acedidas remotamente e assim lidas as mensagens. Quem usa o Telegram tem acesso a informação sobre as ligações e onde estas são feitas. Desta forma é simples saber se alguém entrou na sua conta do Telegram.

Informação presente no Telegram

Para aceder a esta informação, devem em primeiro lugar abrir as Configurações do Telegram. Para isso carreguem no ícone com as 3 barras horizontais e encontram esta opção no menu que é aberto de imediato. De seguida deve escolher a opção Privacidade e Segurança.

Aí dentro vão encontrar várias áreas com definições específicas e arrumadas por temas. A que procuram está na área Segurança e chama-se Sessões Ativas. Ao abrir encontram a lista de todos os dispositivos onde a conta do Telegram está configurada e a ser usada.

Dados de sessão e muito mais sobre ligações dessa conta

Esta lista mostra os dados do dispositivo atual e também dos restantes, sejam dispositivos móveis, computadores ou mesmo a web. Podem ainda, e para cada entrada, terminar a sessão no Telegram de forma definitiva e imediata.

Com esta informação, simples e direta, os utilizadores podem rapidamente detetar situações anormais, problemas e abusos no Telegram. Rapidamente interrompem essas ligações e podem tomar medidas para se proteger a conta contra esses ataques e roubos de identidade.