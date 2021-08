Há muitas mudanças presentes no Windows 11 e que os utilizadores têm vindo a descobrir nos últimos meses. Podem não ser novidade, mas estão em locais diferentes e com mais informação e opções para o poderem usar.

Um exemplo disso mesmo é o controlo dos dispositivos Bluetooth, que está completamente renovado e com muito mais dados. Aqui têm agora de forma direta uma informação sobre a bateria de qualquer dispositivo ligado. Saiba onde e como podem ver esta informação no Windows 11.

Cada vez mais usamos dispositivos e periféricos que se ligam aos PCs através de Bluetooth. Esta é a forma mais simples e mais eficiente de podemos usar qualquer um destes equipamentos, sem qualquer cabo ou ligação física ao computador.

Isso implica, como é claro, a presença de uma bateria para alimentar os dispositivos e assim permitir a sua utilização. Desta forma, saber os níveis da bateria no Windows 11 é algo essencial para que estes possam funcionar de forma perfeita e sem problemas.

O Windows 11 tem essa informação presente e mostra-a ao utilizador sempre que este necessitar. Para isso devem abrir as Definições do sistema da Microsoft e carregar na segunda opção da lista de áreas presentes do lado esquerdo desta janela de controlo do sistema operativo, chamado Bluetooth e dispositivos.

Aqui dentro, logo no topo desta área, estão presentes os dispositivos Bluetooth ligados ao Windows 11. Na mesma área, e para cada um dos elementos presentes, podem ver o estado da bateria, sendo este atualizador em tempo real para ajudar o utilizador.

Tenham presente que nem sempre esta informação sobre a bateria dos dispositivos esteja presente. Isso dependerá da capacidade dos equipamentos de enviar essa informação para o Windows 11, que depois a apresentará.

Esta capacidade está também presente no Windows 10, mas agora assume um lugar de destaque e com uma leitura mais simples e direta. Esta é mais uma prova de que a mudança que a Microsoft trouxe para o Windows 11 é util e os utilizadores podem aproveitar.