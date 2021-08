Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Rage Against The Machine - Sleep Now in the Fire

Rage Against the Machine (também conhecida como RATM ou simplesmente Rage) é uma banda de rock com origem em Los Angeles, Califórnia. Formada em 1991, o grupo consiste no rapper e vocalista Zack de la Rocha, no baixista e vocalista de apoio Tim Commerford, no guitarrista Tom Morello, e no baterista Brad Wilk. Inicialmente, a instrumentação foi inspirada no heavy metal, bem como em outros grupos de "hip-hop" como Afrika Bambaataa, Public Enemy, The Beastie Boys, e na banda holandesa Urban Dance Squad. Os Rage Against the Machine são também conhecidos pelas visões políticas revolucionárias de esquerda dos seus membros, que foram expressas em muitas músicas. Até o ano de 2010, eles tinham vendido cerca de 16 milhões de discos pelo mundo.

Em 1992, a banda lançou seu álbum de estreia autointitulado, que se tornou um sucesso comercial, levando a uma abertura no Lollapalooza 1993. A banda não divulgou um registro até 1996, com o Evil Empire. O terceiro álbum da banda The Battle of Los Angeles, foi lançado em 1999. Durante a sua temporada inicial de nove anos, eles tornaram-se uma das bandas mais populares e influentes da história da música, segundo a jornalista musical Colin Devenish. Eles também foram ordenadas #33 no VH1's 100 Grandes Artistas de Hard Rock. A banda teve uma grande influência sobre o género nu metal que surgira em meados da década de 1990. Em 2007, os membros originais, após inicialmente anunciarem o regresso para um concerto único no festival Coachella, decidiram organizar uma digressão que se estenderá a diversos países, entre os quais Portugal.

A 01 de novembro de 2019 a banda anunciou o seu retorno aos palcos em 2020, com cinco apresentações. A informação foi divulgada em uma conta do grupo criada no Instagram.

