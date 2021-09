O Telegram tem sido uma das apps de mensagens que mais tem crescido ao longo do tempo. Furto do que oferece e dos problemas que os outros atravessam, conseguiu maximizar a sua presença e mostrou estar à altura do que é pedido.

Com novidades constantes, este é também uma app que se mostra dinâmica e muito ativa. Uma das mais recentes novidades aponta à privacidade e permite que uma mensagem possa ser reenviada sem que o seu remetente original seja visto e conhecido. Perceba como o fazer.

A mais recente novidade do Telegram é dedicada a quem quer reenviar as mensagens que recebe, mas sem revelar mais do que devia. A versão 8 das apps deste serviço garante que as mensagens possam ser reenviadas com o remetente original removido e não conhecido.

Esta novidade pode ser aplicada a qualquer mensagem que o utilizador receba, seguindo o mesmo processo conhecido. Comecem por escolher uma mensagem que querem reenviar e carreguem nela até que surjam as opções disponíveis.

O passo seguinte é escolher a ou as mensagens que querem reenviar para outro contacto. Basta carregar na opção que está à esquerda de cada uma e depois escolher a opção Encaminhar, que está na zona inferior esquerda do ecrã.

Nesse momento devem escolher o destinatário das mensagens que querem reencaminhar. Vão ver a lista de contactos que têm no Telegram e devem escolher um deles. De imediato vão para a janela de conversa com esse contacto, prontos para reenviar a mensagem.

Antes de enviar a mensagem devem carregar na zona inferior para alterarem os parâmetros deste envio. É aqui que encontram a nova opção, para eliminar o remetente da mensagem do Telegram. Escolham então a opção Ocultar nome do autor e terminem com a opção Enviar mensagens.

É desta forma que conseguem anonimizar as mensagens que estão a reenviar. Garantem que o nome de quem criou a mensagem original desaparece e assim não pode ser associado. É uma medida simples de privacidade e que vai certamente dar jeito a muitos utilizadores do Telegram.