ESET Internet Security: Testámos um dos melhores antivírus do mercado (2)

A ideia de que a solução de segurança básica integrada no Windows “é mais do que suficiente” cai por terra quando analisamos os inúmeros relatórios sobre cibersegurança disponíveis e os diferentes vetores de ataque possíveis aos nossos dispositivos – entre phishing, ransomware, ataques “zero day” e outro malware, há um mundo de ameaças à nossa espera.

Depois de conhecermos as primeiras funcionalidades do ESET Internet security, hoje vamos ficar a saber quais as funcionalidades ao nível da Internet das coisas: dispositivos seguros, Sistema Antirroubo, Proteção de home banking e pagamentos online e Controlo parental – filhos seguros.

Internet das coisas: dispositivos seguros

A quantidade de dispositivos que temos em casa ligados à Internet vai hoje muito para além dos computadores e dispositivos móveis. Desde impressoras, consolas, câmaras de videovigilância, colunas de som, há de tudo um pouco.

O software inclui um módulo chamado Connected Home Monitor que exibe todos os aparelhos e dispositivos ligados na nossa rede doméstica, com ou sem fios. Esta funcionalidade pode ajudar a identificar vulnerabilidades na nossa rede doméstica, tais como portas abertas ou a indicação de password fraca do nosso router. Para quem não sabe, os routers domésticos podem ser altamente vulneráveis a malware, por exemplo, no uso de ataques de negação de serviço (DDoS).

O mapa gráfico criado a partir da tipologia da nossa rede exibe os nomes de cada dispositivo, com informação mais ou menos detalhada (dependendo do tipo de aparelho) e identificando dezenas de tipos de equipamento além dos mais populares, como é o caso de SmartTV, consolas de jogos ou armazenamento tipo NAS, entre outros.

No caso de dispositivos que não tenham sido reconhecidos, temos ainda acesso ao seu endereço IP na rede, MAC address e até ao nome do fabricante. Para os casos em que o equipamento não é identificado na totalidade podemos atribuir-lhe um nome e tipo de dispositivo, de forma a facilitar a sua identificação futura.

De forma a facilitar a tomada de decisões face ao nível de segurança (ou falta dela) destes dispositivos reconhecidos na rede, o ESET Internet Security coloca um pequeno ícone com uma estrela dourada junto do dispositivo que considera não apresentar problemas.

O firewall integrado no produto poder também ser parametrizado para deixar (ou não) estes dispositivos comunicarem livremente com a rede local e/ou com a Internet.

Sistema Antirroubo

Se os problemas de segurança com os desktops que temos em casa (ou no escritório) se prendem sobretudo com vetores de ataque via Internet, já com equipamentos portáteis a coisa muda de figura. Uma das funcionalidades do ESET Internet Security é, precisamente, um sistema antirroubo, cujo funcionamento é bastante diferente do que temos visto noutros produtos de cibersegurança e é sobretudo interessante para a proteção de computadores portáteis.

Este é também um dos módulos que tira partido de outra funcionalidade de que gostámos muito: o portal online My ESET (https://my.eset.com).

De forma a ativar o sistema antirroubo, devemos começar por criar uma conta (gratuita) neste portal, a partir do qual são geridas de forma centralizada todas as licenças da ESET que tenhamos ativado – uma funcionalidade que encontramos regularmente em pacotes de cibersegurança destinados a empresas, mas que não é tão frequente em produtos destinados a utilizadores pessoais.

Quando ativamos esta funcionalidade pela primeira vez, o ESET verifica o nosso sistema e recomenda quais os passos de otimizações que serão necessários concluir. Por exemplo, se o Windows estiver configurado de forma a ser feito o login direto, o software sugere alterar essa opção. Além disso, irá também criar o que se chama de conta fantasma (“phantom account”) que será a única na qual o ladrão do equipamento poderá fazer o login no Windows – sem necessidade de introduzir password.

Uma vez acedido o Windows através dessa conta, todos os ficheiros no computador ficarão fora do alcance do intruso e temos a possibilidade de localizar o computador (se tiver ligação à internet) e com recurso à webcam é efetuada a recolha de imagens de forma oculta.

Se o computador tiver sido apenas perdido (e não roubado) e quem o está a usar nos pareça ser alguém efetivamente preocupado com a sua devolução (enfim… ainda há pessoas honestas no mundo, não?!), podemos também enviar mensagens remotas a essa pessoa de forma a que nos possa devolver a máquina.

Proteção de home banking e pagamentos online

O ESET Internet Security possui demasiadas funcionalidades e opções para passarmos aqui em revista todas elas. Mas vale ainda a pena falar de algo que nos parece muito útil: a proteção específica de serviços de banca online e de pagamentos em sites de comércio eletrónico.

Uma vez ativada esta função – uma das principais e em destaque na interface principal – o browser instalado no nosso sistema passará a estar protegido pela ESET. É fácil saber que estamos a navegar de forma protegida, uma vez que passa a haver uma moldura verde à volta do browser, bem como um “separador ESET” do lado esquerdo da janela, que pode ser clicado de forma a oferecer uma explicação detalhada da funcionalidade.

Os browsers suportados incluem os três mais populares: Chrome, Edge (todas as versões), Firefox e até o velhinho Internet Explorer.

Controlo parental – filhos seguros

Por último, fomos ainda explorar o ESET Parental Control. Um módulo que fornece aos pais ferramentas para ajudar a proteger os seus filhos e definir restrições para dispositivos e serviços. O controlo parental permitiu que bloqueássemos páginas de internet que podem conter material potencialmente ofensivo. Além disso, os pais podem proibir o acesso a mais de 40 categorias predefinidas de sites e mais de 140 subcategorias.

O objetivo passa, claro, por evitar que crianças e jovens acedam a páginas com conteúdo impróprio ou nocivo. Por padrão, esta funcionalidade está desabilitada no ESET Internet Security. A título de exemplo, experimentamos restringir sites de encontros online e, para tal, foi somente preciso colocar o URL do site na aplicação e restringir.

