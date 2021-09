Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo usar uma extensão bloqueada pelo antivírus?

Gostava de saber como desbloquear extensões bloqueadas por iniciativa do chrome e pelo avast secure browser por alegadamente conterem um software malicioso. Note se que se trata de 1 extensão que permite o download de conteudos multimedia apartir de sites de videos, que foram instalados apartir da loja de extensões da propria google. Obrigado Joseph Bras

Resposta:

Joseph,

Se o Chrome e o Avast bloquearam essa extensão, terá havido uma razão para tal. Provavelmente estará a recolher dados seus e do seu PC, sem tenha noção disso.

Pondere que ser quer mesmo fazer esse “movimento”, contrariando o que o browser e o seu antivírus estão a recomendar.

Muitas vezes os problemas de segurança chegam quando começamos a criar exceções e a permitir certas apps ou extensões no browser.

Rapidamente ficamos vulneráveis e com portas abertas no PC e no browser, o que é meio caminho andado para problemas graves.

Se quer mesmo ter essa funcionalidade, então procure outra extensão menos perigosa ou tente encontrar um serviço na Internet que permite o mesmo.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo enviar a imagem do meu tablet para a televisão?

Bom dia, Recentemente comprei um Tab A7, mas não consigo "enviar" a imagem do tablet para a TV (também Samsung), porque o tablet não reconhece a TV (modelo UE55KU6000K). Podem ajudar? Obrigado Melhores cumprimentos Eduardo Marrafa

Resposta:

Eduardo,

Há algumas pré-condições para que essa operação possa ser realizada. É possível que já as conheça e que, melhor que isso, já as esteja a utilizar. No entanto, reforço-as para que nada seja esquecido:

tem de utilizar a mesma rede local para o tablet e a TV

se utilizar a TV ligada por cabo de rede, é importante que experimente com a TV ligada via Wi-Fi. A razão é simples: há routers que fazem uma distinção entre a rede Ethernet e Wi-Fi, limitando a passagem dos pacotes “mágicos” que permitem detectar a existência dos dispositivos na mesma rede. Portanto, antes de tentar perceber se o seu router tem essa limitação/característica, o mais fácil é usar simplesmente a mesma rede

Depois, tendo em conta que a opção de screen mirroring está ativa na TV (é importante que teste com outros dispositivos), basta expandir a barra de controlos no tablet e escolher a opção Smart view ou Screen mirroring, dependendo da versão do software no tablet. Se a opção não estiver ativa na TV.

Do lado da TV, após iniciar a partilha, basta aceitar o pedido para iniciar a visualização do ecrã do tablet.

Mais informação aqui:

[Respondido por Hugo Cura]

Há algum operador que ofereça pacotes apenas com Internet?

Boas caríssimos, Não vejo televisão, nem uso telefone fixo para nada. Grande parte do tempo uso youtube ou netflix. Gostaria de contratar apenas um serviço de internet como existia há muitos anos com a Telepac, Clix ou ONI - apenas e exclusivamente internet - nada de telefones, canais de tv ou internet móvel. Estou-me a borrifar para a tecnologia usada seja 5G, cobre, fibra, até podem ser uns arames pendentes no poste. Não quero saber se o operador tem base de operações em Portugal ou no estrangeiro. O que eu quero mesmo é ver youtube e netflix sem pagar extras, nem ser solidário com operadoras, preciso de um router e uma mensalidade inferior a 25€! Será que tal coisa existe em Portugal? Obrigado! Ps: Sim já vi a Woo mas o preço é muito alto. Cumps Pedro Correia

Resposta:

Pedro,

Uma pesquisa rápida nos 4 principais operadores encontrámos 3 alternativas que pode avaliar para ter apenas Internet em sua casa.

Falamos dos pacotes M1 Net 30 da MEO e NOS1 da NOS. Cada um destes oferece 30Mbps de download e 3Mbps de upload, por apenas 24.99€.

Ambos os pacotes oferecem uma atualização para 100Mbps por mais 2 euros. Deverá/poderá ponderar este upgrade.

Por fim tem um pacote da NOWO, que por 22,50€ lhe dá acesso a uma ligação de 250Mbps. De notar que esta operadora tem restrições geográficas.

Quanto à Vodafone, não encontrámos nenhum pacote que tenha apenas acesso à Internet.

Outra alternativa será uma ligação 4G, que poderá depois colocar num router com suporte para cartões SIM.

[Respondido por Pedro Simões]

O 5G faz mesmo falta num smartphone novo por agora?

Boa tarde, em primeiro lugar os parabéns pelo vosso constante apoio, na divulgação e avaliação das tecnologias, aprecio muito, e já resultou-me em excelentes compras. Mas o que me traz aqui é o seguinte: tenho andado a analisar os telemóveis existentes, em termos de qualidade preço, com uma vertente mais virada para a fotografia. Encontrei um Mi 11lite, num site de compras online (Amazon), a menos 50 EUR da loja No, aproximadamente. Achei uma boa compra. Mas, numa conversa de café, deparei-me com a seguinte observação "... vais ter problemas na visualização de vídeos na rede 5G...". O telemóvel em questão é 4G, e tanto o processador, e GPU, parecem-me a mim muito bons, não acreditando que haja qualquer tipo de dificuldades, na visualização de vídeos. Qual a vossa opinião sobre a observação? Falha-me algo de transcendente? Agradeço a atenção e simpatia, Rodolfo Sousa

Resposta:

Luis,

Esse comentário não parece lógico. A rede 5G é uma rede de acesso, ou seja, é o que garante o acesso à Internet. Seja 4G ou 5G, o acesso fica garantido ao smartphone.

Quanto aos vídeos que estão na Internet, estes vão funcionar de forma correta, seja por que ligação for. Até numa ligação 3G.O que poderá acontecer é que estes vídeos demoram mais alguns segundos a carregar, mas depois funcionam sem problemas.

Há ainda a questão de que os vídeos alojados na Internet têm a sua velocidade de download limitada sempre ao que o servidor que os serve.

A somar a isso há ainda a questão de não existir ainda uma rede 5G funcional em Portugal. Os operadores e as marcas estão a apostar nesta tecnologia, mas ainda não pode ser usada.

Assim, e se está interessado nesse smartphone, não nos parece que seja a falta de 5G seja uma limitação.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque há uma diferença tão grande no tamanho das apps Android e iOS?

Oi. Sou de Moçambique... Tenho uma visão Sou usuário de Android e conheço mais +- o iPhone, os acho interessante também, os dois OS tem vantagens e desvantagens Entendi no momento que uma das desvantagens de usar iPhone é que os tamanhos das apps são grandes, e aqueles que não têm condições de ter sempre internet, vão ter que se esforçar POR EXEMPLO: o WhatsApp no Android são uns 40 e tal MB e no iOS, iPhone são 180 MB O Facebook lite no Android são uns 2 MB, e no iPhone são uns 28MB É mesmo assim? Jorge Vasco

Resposta:

Jorge,

Sim, o que refere é precisamente o que acontece. Geralmente, os packages de instalação das apps para iOS ocupam mais espaço comparativamente ao Android. Há várias razões para que isso aconteça, principalmente relacionadas com as tecnologias utilizadas na implementação da app e com os padrões e técnicas de implementação exigidos por cada uma das plataformas. Quanto a isso, nada a fazer.

Portanto, sim, entre Android e iOS, se as condições de acesso à Internet forem muito restritas, um utilizador de iOS precisará de uma maior quantidade de dados para instalar a app equivalente (não se pode dizer que seja a mesma).

[Respondido por Hugo Cura]

Sabem dizer que erro é este que me está a surgir no Windows?

Boa tarde, Vocês foram recomendados por um seguir vosso e falei convosco pelo Instagram e deram- me email para poder falar convosco. Recentemente comprei um Lenovo Legion 5 e apareceu um erro ( em anexo) quando ligo o portátil. Há alguma forma de corrigir este erro ? Cumprimentos, Ricardo Moreira

Resposta:

Ricardo,

A localização mostrada no erro trata-se de uma pasta temporária do utilizador, geralmente utilizada em instalações ou desinstalações de programas.

Depois, olhando ao que realmente está a desencadear o erro, que é o RunDLL, é um erro que tipicamente ocorre quando um programa é desinstalado ou removido de forma forçada (pelo utilizador ou por um antivírus), se seguir o procedimento normal de desinstalação, e portanto há “restos” que ficam pendurados, como tarefas agendadas ou inicializações de arranque.

Para corrigir esse tipo de problemas, deve ser utilizador um software como o Malwarebytes ou Ccleaner (entre outros), que são capazes de fazer todas as verificações de dependências no arranque e, se forem inválidas, são removidas para que não surjam erros indesejados, como esse.

Há ainda duas outras formas que, normalmente, conseguem bons resultados na correção desse tipo de problema:

identificar um programa que está indevidamente a tentar ser inicializado no arranque do Windows. Basta abrir o gestor de tarefas (Ctrl+Shift+Esc) e no separador Arranque tentar perceber de que software se trata. Se conseguir, desactive-o

abrir o registo do Windows (Iniciar > pesquisar por “regedit” > abrir), e pesquisar por “WDJCKL”. Os resultados que forem encontrados, devem ser removidos.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

