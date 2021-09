ESET Internet Security – um dos melhores antivírus do mercado

A ideia de que a solução de segurança básica integrada no Windows “é mais do que suficiente” cai por terra quando analisamos os inúmeros relatórios sobre cibersegurança disponíveis e os diferentes vetores de ataque possíveis aos nossos dispositivos – entre phishing, ransomware, ataques “zero day” e outro malware, há um mundo de ameaças à nossa espera.

Hoje damos a conhecer o ESET Internet Security, o antivírus que é considerado um dos melhores do mercado.

São muitos os “vírus” informáticos que hoje podemos "apanhar" nos nossos sistemas. Daí que continuemos a recomendar sempre a instalação de soluções de cibersegurança integradas, que não só nos protegem como oferecem alguma “paz de espírito” na utilização dos nossos computadores e smartphones.

Queremos os nossos dados, informação e acessos protegidos!

O software que vos trazemos hoje é um dos mais populares na área da segurança. Trata-se do ESET Internet Security que, além de incluir um conjunto de ferramentas de proteção e cibersegurança, tem também uma característica que aqui no Pplware apreciamos bastante: um impacto muito baixo no desempenho das máquinas. Na prática, de todas as vezes que instalámos e usámos este software, nunca sentimos que houvesse um “antes” e um “depois” em termos de performance.

Em seguida, vamos analisar alguns dos módulos principais do ESET Internet Security que explorámos.

ESET Internet Security - Tudo em um...

O ESET Internet Security é, de facto, bem mais do que um antivírus (embora, claro, integre essa funcionalidade). Este conjunto inclui firewall, filtro de spam, controlos parentais, segurança para webcams, proteção de pagamentos e serviços de banca online e até um analisador da rede doméstica.

A licença do software permite a sua ativação não apenas em computadores com Windows (7 SP1 e posterior) mas também macOS (10.12.x Sierra e posterior) e até Android (4.1 Jelly Bean e posterior) para dispositivos moveis.

Uma das coisas de que gostámos, logo no momento da instalação, é que apesar de todas as funcionalidades incluídas, nem todas elas são ativadas por omissão, como é o caso dos controlos parentais ou da ferramenta antirroubo – esta última faz sobretudo sentido em notebooks e, além disso, requer passos extra para a sua configuração.

De qualquer forma, uma vez instalado o programa, a ativação e configuração destas funcionalidades adicionais consiste apenas em clicar em alguns botões, não sendo necessário fazer mais nada.

Proteção anti-malware “antivírus”

A solução antivírus tem sido premiada nas principais análises dos laboratórios independentes com classificações que o colocam sistematicamente no topo dos produtos congéneres, designadamente pelos baixos falsos positivos e pela capacidade de neutralizar diferentes tipos de ameaças.

Além das habituais funcionalidades de verificação de ficheiros no disco, este componente oferece também o UEFI Scanner da ESET que verifica e reforça a segurança do ambiente de pré-inicialização. É desenhado para monitorizar a integridade do firmware e caso alguma modificação seja detetada, a solução notifica o utilizador. Um ponto importante, já que outras soluções não fazem o scan a esta camada.

Outras funcionalidades avançadas de verificação incluem o Registo (Registry) do Windows bem como as bases de dados WMI.

Em ambos os casos, o software procura links para ficheiros infetados e malware que se “disfarça” de dados legítimos.

A solução conta ainda com a tecnologia ESET LiveGrid. Tentámos perceber do que se tratava.

Resumidamente, o ESET LiveGrid recolhe amostras suspeitas que ocorrem em utilizadores a nível mundial e faculta essa informação aos laboratórios de pesquisa da empresa. Isto permite que a ESET dê uma resposta imediata às ameaças mais recentes e garanta a segurança dos seus clientes. É uma funcionalidade interessante que, contudo, o utilizador pode desabilitar se quiser.

Proteção de email

Um dos principais vetores de ataque a computadores domésticos – muitos deles com vista à instalação de ransomware – são as mensagens de correio eletrónico. A maioria dos clientes de email, sejam locais, sejam de webmail, já incluem ferramentas de filtragem e anti-spam.

No entanto, se isso fosse suficiente, não se verificariam todos os anos os milhões de infeções através desta via que os estudos de cibersegurança registam.

O modulo de proteção de email da ESET é bastante completo e, ao contrário de outros produtos de segurança do mercado, inclui não apenas a proteção de contas POP3 como também de contas IMAP.

O produto integra-se, através de plugins específicos, com todos os clientes da Microsoft para Windows, incluindo não apenas Outlook e Windows Mail, como os, entretanto, descontinuados Windows Live Mail e Outlook Express.

Nestes clientes, temos controlo total das configurações dos filtros de spam, até ao ponto de podermos definir as portas usadas para diferentes protocolos – muito embora não tenhamos tido qualquer problema com os valores predefinidos usados pela aplicação.

Um dos aspetos de que gostámos bastante nesta funcionalidade foi a possibilidade de definir blacklists e whitelists – sendo que software assume desde logo que todos os endereços na nossa lista de contactos são colocados na whitelist; no entanto, podemos sempre retirar os endereços desta “lista segura” e colocá-los na “lista negra”.

No próxima análise vamos apresentar a nossa análise aos seguintes pontos: Internet das coisas: dispositivos seguros, Sistema Antirroubo, Proteção de home banking e pagamentos online, Controlo parental – filhos seguros

Preço e disponibilidade

O valor do ESET Internet Security é de 34.99€, contudo a ESET Portugal está a propor este software com uma redução de preço de 30% face a uma campanha de verão até o dia 6 de setembro.