Usar um smartphone é ainda hoje mais do que gerir apps e outros serviços que estão presentes. É também fazer e receber chamadas, bem como enviar e receber mensagens. Alguns truques podem ser usados para melhorar esta utilização.

Com a privacidade cada vez mais a ser um tema, importa saber como garantir que o mínimo dos nossos dados é transmitido com a utilização. Um dos que normalmente fica esquecido é o próprio número de telefone. Hoje explicamos como podem fazer chamadas no Android sem revelar o número de telefone.

Manter o número de telefone anónimo

Não é normal hoje em dia serem feitas chamadas sem revelar o número de telefone. Os utilizadores habituaram-se a este modo e raramente alteram as configurações dos seus equipamentos. Outros querem usar esta funcionalidade, mas não o sabem fazer.

Esta é uma configuração que é simples, mas depende da app usada para as chamadas. Assim, cada fabricante terá a sua forma de aceder a esta opção e assim manter o número anónimo e sem ser revelado a quem recebe as chamadas do utilizador.

Simples de fazer num Android

Comecem por abrir a app de chamadas e acedam ao menu de gestão. Aqui dentro devem encontrar a opção para aceder às Definições, onde a configuração poderá ser realizada. Devem notar que se for um smartphone que suporte 2 SIMs, devem escolher qual querem manter anónimo.

É então nas Definições que escolhem o SIM 1 ou o SIM 2, dependendo onde querem alterar. Só precisam de escolher a opção Mais e avançar na configuração. Aí dentro, e de seguida, vão encontrar a opção Identificação do autor da chamada.

Ao escolherem esta opção vão ter presentes 3 alternativas que podem usar. A primeira, que deverá estar selecionada, usa as definições da rede. A segunda vai ocultar o número e a terceira permite mostrar sempre o número.

Mudar manualmente numa chamada

Para quem não quer ter esta opção permanentemente selecionada, existe uma opção mais simples. Esta será usada a cada chamada e sempre que o utilizador quiser fazer uma chamada sem revelar o seu número. Basta usar um código antes do número de telefone de destino.

Ao usarem o código #34# consegue esconder o número. Assim, uma chamada para qualquer número deve ser marcada da seguinte forma: #34#912345678 (mudar 912345678 pelo número de destino).

Usem então estas duas opções sempre que quiserem fazer chamadas no Android sem revelar o seu número de telefone. As instruções são para os smartphones Huawei, mas rapidamente as adaptam para qualquer outro smartphone Android.